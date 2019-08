China und Hongkong : Ähnlichkeiten mit realen Ereignissen sind rein zufällig

„Bitte schauen Sie sich diesen Imagefilm mit Kopfhörern an.“ Mit diesem freundlichen Appell zur Rücksichtnahme auf die Mitmenschen hat das chinesische Militär ein Video verbreitet, das alles andere als harmlos ist. Es enthält eine unmissverständliche Drohung an die Adresse der Hongkonger Protestbewegung. Der drei Minuten lange Clip in Kriegsfilmoptik zeigt Soldaten der Hongkonger Garnison beim Häuserkampf gegen imaginierte Terroristen, bei der Festnahme imaginierter Unruhestifter und bei der Versenkung eines imaginierten feindlichen Kriegsschiffs. Eingeblendet wird dazu der Schriftzug: Trainingsszenen.

In einer Szene rücken Soldaten in Reihe gegen fliehende Demonstranten vor. Ein Soldat hält ein Schild mit der Aufschrift „Warnung. Kommen Sie nicht näher, oder wir setzen Gewalt ein“ hoch. Diese Art von Schildern setzt die Hongkonger Polizei derzeit bei Protestveranstaltungen ein. Ein weiterer Soldat ruft in dem Video: „Sie tragen das Risiko für alle Konsequenzen.“ Dass er dabei Kantonesisch und nicht Mandarin spricht, ist ein klares Zeichen, an wen sich seine Botschaft richtet: an die Hongkonger Aktivisten. In derselben Sequenz kommen auch Panzer und junge Demonstranten in Handschellen vor, untermalt von dramatischer Musik.

Auch Chinas Parteielite nutzt die Vorzüge der internationalen Metropole

Vorgestellt wurde das Video in Hongkong am Mittwochabend bei einem Empfang zum 92. Gründungsjubiläum der Volksbefreiungsarmee. Dabei äußerte sich der Kommandeur der in Hongkong stationierten Truppen erstmals zu der politischen Krise. Generalmajor Chan Daoxiang sagte, die gewaltsamen Proteste bedrohten das Leben und die Sicherheit der Bürger und sollten nicht toleriert werden. Die Armee sei entschlossen, Chinas Souveränität, den Wohlstand und die Stabilität Hongkongs zu schützen.

Vor einer Woche hatte der Sprecher des Verteidigungsministeriums angedeutet, dass Peking einen Einsatz der Armee zumindest nicht ausschließe. In der gegenwärtigen Lage erscheint ein solcher Schritt gleichwohl unwahrscheinlich. Er würde China wohl nicht nur international isolieren, sondern auch jene besondere Brückenfunktion zerstören, die Hongkong für das Land hat. Selbst chinesische Staatsunternehmen wickeln ihre Auslandsgeschäfte vorzugsweise über Hongkong ab, weil es dort einen freien Kapital- und Warenaustausch mit dem Rest der Welt gibt. Nicht zuletzt nutzt auch die Parteielite Hongkong, um Geld zu parken und um freier mit politischen und wirtschaftlichen Gesprächspartnern zu kommunizieren, als das in Peking möglich ist.

Dass ein Armeeeinsatz in der Metropole für Peking mit sehr hohen Kosten verbunden wäre, hat schon Margaret Thatcher verstanden. Während der Verhandlungen über die Rückgabe der Kronkolonie an China drohte Machthaber Deng Xiaoping ihr 1982 mit einem Einmarsch der Armee noch am selben Nachmittag. „Ich antwortete, dass sie das natürlich tun könnten, ich würde sie nicht davon abhalten können. Aber das würde Hongkongs Zusammenbruch bedeuten“, schrieb die damalige Premierministerin in ihren Memoiren.