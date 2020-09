Angst vor einer Invasion : Wenn Taiwan fällt

Einen Krieg mit Amerika will China eigentlich nicht riskieren. Doch was, wenn Peking in diesem Herbst eine einmalige Gelegenheit für die Eroberung der Insel wittert?

Mal angenommen, Donald Trump verliert die Präsidentenwahl ganz knapp. Er erkennt das Ergebnis nicht an. Es kommt zu einer Verfassungskrise und einem großen Durcheinander. Das könnte auch am anderen Ende der Welt, in China, zu hektischer Betriebsamkeit führen und die Gefahr eines Krieges für eine kurze Phase signifikant erhöhen. „Peking würde darin eine Gelegenheit sehen, die nur alle tausend Jahre wiederkehrt“, sagt Steve Tsang, der Direktor des SOAS China Institute an der University of London. Er meint damit die Gelegenheit, Taiwan einzunehmen.

Dazu könnte es Tsang zufolge unter zwei Voraussetzungen kommen. Erstens, wenn China zu der Auffassung käme, dass die Vereinigten Staaten derart politisch gelähmt sind, dass sie Taiwan militärisch nicht zu Hilfe eilen könnten. Zweitens, wenn die Volksbefreiungsarmee rechtzeitig vor der Amtseinführung des nächsten amerikanischen Präsidenten genügend Truppen und Material in der Nähe der Insel zusammenzöge. Bisher gibt es dafür keinerlei Anzeichen. Es ist nur ein Szenario, mit vielen Wenn und Aber. Doch dass solche Gedankenspiele von führenden China-Forschern überhaupt angestellt werden, zeigt, wie fragil der Frieden in der Taiwan-Straße geworden ist.

Man sieht es auch an der Eile, mit der Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen daran arbeitet, die Abschreckungskapazitäten ihrer Streitkräfte zu verstärken. Vor wenigen Tagen hat sie ein Wartungszentrum für Kampfflugzeuge vom Typ F-16 eröffnet, das Taiwan zusammen mit dem amerikanischen Rüstungsunternehmen Lockheed Martin betreibt. Ein Vertrag über 66 Flugzeuge ist bereits unterschrieben. Für das kommende Jahr hat die Regierung eine Steigerung des Verteidigungsetats um zehn Prozent angekündigt, zugleich wurde der laufende Etat nach oben korrigiert. Auf der Einkaufsliste der Militärs stehen Drohnen, Unterwasserfahrzeuge, Flugabwehrraketen, Seeminen und modernere Radaranlagen. Ziel sei es, „jede Erwägung einer Invasion sehr schmerzhaft zu machen“, sagte kürzlich Taiwans Vertreterin in Washington.

Wie lange kann Taiwan ohne amerikanische Hilfe überleben?

Eine wichtige Rolle sollten dabei Reservisten spielen, die „unser Heimatland als letzte Reserve“ verteidigen würden. Vor wenigen Wochen nahmen erstmals Reservisten an einem großen Manöver teil, bei dem alljährlich die Abwehr einer chinesischen Invasion geübt wird. Eine entscheidende Frage für die Strategen ist es, wie viele Tage Taiwan die technisch und zahlenmäßig überlegenen Invasionstruppen aufhalten könnte, bis ihnen amerikanische Truppen zur Hilfe kämen, wenn sie denn überhaupt kämen. Nach verschiedenen Schätzungen könnte das Wochen, wenn nicht Monate dauern.

Der frühere taiwanische Präsident Ma Ying-jeou hat kürzlich in Frage gestellt, dass die Amerikaner einen Krieg für Taiwan riskierten. Damit hat er die Abschreckungsstrategie seiner Nachfolgerin offen untergraben. „Wer auch immer Präsident ist, sollte unseren Landsleuten nicht sagen, wie viele Tage (unser Land) einen Krieg überstehen könnte, sondern sollte sagen, was er oder sie tun kann, um einen Krieg zu vermeiden“, sagte er.

Die Vereinigten Staaten sind sichtlich bemüht, diese Zweifel auszuräumen. In großer Regelmäßigkeit durchfahren Kriegsschiffe die Straße von Taiwan. Vor wenigen Tagen veröffentlichte Washington zudem zwei Dokumente aus dem Jahr 1982, die bisher vertraulich waren. Darin heißt es, „die Quantität und die Qualität der Waffen, die Taiwan bereitgestellt würden, hingen vollständig von der Bedrohung ab, die von der Volksrepublik China ausgeht“. Auch wurden Fotos gemeinsamer Militärübungen veröffentlicht. Eine Bündnispflicht im Kriegsfall gibt es seit 1979 aber nicht mehr. Ihre Aufkündigung war eine von Pekings Bedingungen für die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Washington. Stattdessen verfolgt Amerika seither eine Politik der „strategischen Ambivalenz“, die die Frage eines militärischen Eingreifens offenhält. Vierzig Jahre lang reichte das aus, um China von einem Waffengang abzuschrecken.