Am 25. Juni wurde Chinas Außenminister Qin Gang zuletzt in der Öffentlichkeit gesehen. Nun wurde er vom Volkskongress abgesetzt. Sein Vorgänger Wang Yi, der ihn zuletzt mehrfach vertreten hatte, wird auch sein Nachfolger.

Der seit mehreren Wochen nicht mehr öffentlich aufgetretene chinesische Außenminister Qin Gang ist am Dienstag seines Amtes enthoben worden. Wie der Staatssender CCTV berichtete, stimmte der Ständige Ausschuss des Volkskongresses auf einer Sitzung für die Absetzung. Ein Grund für die Entscheidung wurde zunächst nicht genannt. Qins Vorgänger Wang Yi wurde chinesischen Staatsmedien zufolge wieder zum Außenminister ernannt. Der Siebzigjährige übte das Amt bereits von 2013 bis 2022 aus. Seit Jahresbeginn leitete Wang die „Zentrale Kommission für auswärtige Angelegenheiten“ und hatte Qin, der ihm unterstellt war, zuletzt mehrfach vertreten.

Der 57 Jahre alte Qin hatte am 25. Juni seinen letzten öffentlichen Auftritt, als er in Peking mit dem stellvertretenden russischen Außenminister Andrej Rudenko sowie mit den Außenministern Sri Lankas und Vietnams zusammen­traf. Danach vertrat ihn Wang unter anderem auf dem Außenministertreffen der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN, das am 13. Juli in der indonesischen Hauptstadt Jakarta stattfand. Ein für den 10. Juli geplanter Besuch des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in Peking wurde von der chinesischen Seite kurzfristig abgesagt.

Anfangs erklärte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Qin sei aus gesundheitlichen Gründen verhindert. Allerdings kamen auch Spekulationen über eine außereheliche Affäre Qins mit der Hongkonger Moderatorin Fu Xiaotian auf. Sie hatte Qin 2022 interviewt, als dieser chinesischer Botschafter in den USA war. Eine Sprecherin des Pekinger Außenamtes sagte über die Gerüchte: „Die von Ihnen beschriebene Situation ist mir nicht bekannt.“

Qin gilt als Protegé von Staats- und Parteichef Xi Jinping, ist aber nicht die erste öffentliche Figur, die in China plötzlich verschwindet. Der Unternehmer Jack Ma war nach Kritik an der chinesischen Führung 2020 für mehrere Monate abgetaucht. Der Kontakt zur Tennisspielerin Peng Shuai war 2021 für längere Zeit abgebrochen, nachdem sie Missbrauchsvorwürfe gegen einen chinesischen Funktionär erhoben hatte.