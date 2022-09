Trauer und Abwehrreflexe : Chinas ambivalentes Verhältnis zu Elisabeth II.

Chinas Vizepräsident Wang Qishan trug sich am Montag in der britischen Botschaft in Peking in das Kondolenzbuch ein. Bild: AP

Wenn sich am nächsten Montag Staats- und Regierungschefs, Könige und Würdenträger zum Staatsbegräbnis von Königin Elisabeth II. in London versammeln, will auch die chinesische Führung nicht abseits stehen. „China erwägt aktiv die Entsendung einer ranghohen Delegation“, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking am Mittwoch. Wer die Delegation anführen wird, verschwieg sie aber. Derlei Geheimnistuerei gehört zum Standardprozedere, wenn Chinas Spitzenfunktionäre auf Reisen gehen.

Die offizielle Anteilnahme am Tod der britischen Monarchin geht in China schon jetzt über das sonst übliche Maß hinaus. Vizepräsident Wang Qishan begab sich in die britische Botschaft. Dort trug er sich in das Kondolenzbuch ein, hielt vor einem Porträtfoto der Königin schweigend inne und besichtigte einen Magnolienbaum, den Elisabeth II. bei ihrem Chinabesuch 1986 gepflanzt hatte.