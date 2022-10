Xi Jinping : Chinas roter Alleinherrscher

In der Bevölkerung beliebt: Xi Jinping Ende September in der großen Halle des Volkes in Peking Bild: AP

Xi Jinpings Vater fiel unter Mao in Ungnade und wurde misshandelt. Am Sonntag will sein Sohn sich als Chinas Staats- und Parteichef bestätigen lassen. Was treibt ihn an?