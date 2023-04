Aktualisiert am

Die Regierung in Peking zeigt sich empört über das Treffen von Taiwans Präsidentin mit dem Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses. Sie kündigt als Reaktion „entschlossene Maßnahmen“ an.

China hat das Treffen von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen mit dem Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, scharf kritisiert und eine „entschlossene“ Reaktion angekündigt. China werde auf „den schwerwiegenden Fehler der geheimen Absprache zwischen den USA und Taiwan“ mit „wirksamen und entschlossenen Maßnahmen“ reagieren, um die nationale Souveränität und territoriale Integrität zu schützen, erklärte das chinesische Außenministerium nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag.

Das Treffen im US-Bundesstaat Kalifornien sei ein „schwerer Verstoß gegen die Ein-China-Politik“ gewesen, erklärte das Außenministerium. Teil der sogenannten Ein-China-Politik ist es, Peking als alleinigen Repräsentanten Chinas anzuerkennen. Peking betrachtet seit der Spaltung zwischen Festlandchina und Taiwan im Jahr 1949 die Insel als abtrünniges Gebiet, das es wieder mit dem Festland vereinigen will – notfalls mit militärischer Gewalt.

Die Taiwan-Frage sei „eine rote Linie, die in den Beziehungen zwischen China und den USA nicht überschritten werden darf“, fügte das Außenministerium hinzu.

Auch das chinesische Verteidigungsministerium verurteilte das Treffen. „Wir lehnen jede Form der offiziellen Interaktion zwischen den Vereinigten Staaten und Taiwan sowie jeden Besuch eines führenden Vertreters Taiwans in den USA (...) entschieden ab“, erklärte das Ministerium laut Xinhua. Bereits im Vorfeld des Tsai-Besuchs hatte China die USA davor gewarnt, „mit dem Feuer zu spielen“. Es drohe eine „ernsthafte Konfrontation“.

Tsai war am Mittwoch in den USA durch eine große Gruppe von Parlamentariern von McCarthys Republikanischer Partei und der Demokratischen Partei von Präsident Joe Biden empfangen worden. Die taiwanische Präsidentin nannte den Empfang einen Beweis, dass Taiwan Freunde in der internationalen Gemeinschaft habe und „dass wir nicht isoliert und nicht allein sind“.