In vielen westlichen Ländern ist Chinas Image so schlecht wie noch nie. Positiv wird das Land vor allem in Lateinamerika und Afrika gesehen. Doch auch dort verschlechtert sich die Meinung über Peking.

China ist in vielen Ländern so unbeliebt wie noch nie. Besonders in einkommensstarken Ländern in Europa und Nordamerika blickt man skeptisch auf die Volksrepublik. In Ländern mittleren Einkommens in Lateinamerika und Afrika kommt China deutlich besser weg – doch auch dort hat sich die Meinung zu China in den vergangenen Jahren verschlechtert.

Das geht aus einer Umfrage des amerikanischen Pew Research Center mit rund 30.000 Befragten aus 24 Ländern hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Im Mittel beträgt die Ablehnungsrate der untersuchten Länder 67 Prozent, die Zustimmungsrate 28 Prozent.

In Frankreich, Spanien, Schweden und den Niederlanden sowie in den USA, Kanada und Australien ist Chinas Image so schlecht wie noch nie. Das gilt auch für Deutschland. 76 Prozent der deutschen Befragten sehen das Land negativ. 2019 war es nur etwas mehr als die Hälfte.

China verliert in einigen Ländern an Ansehen

In Polen sind es 67 Prozent, zwölf Prozentpunkte mehr als im vergangenen Jahr – der höchste Anstieg innerhalb der westlichen Staaten. Die Wissenschaftler führen das auf Chinas Umgang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine zurück. Ungarn ist das europäische Land, in dem China am besten ankommt. 42 Prozent der ungarischen Befragten sehen das Land positiv.

In Mexiko, Brasilien, Argentinien und Südafrika herrscht eine positivere Meinung zu China – wenn sich diese auch seit der Pandemie verschlechtert hat. In Brasilien etwa sehen inzwischen 48 Prozent der Befragten China negativ, 2019 waren es noch 27 Prozent. Bei 34 Prozent der Argentinier kommt China schlecht weg, zehn Prozentpunkte mehr als vor der Pandemie.

In Indien hat China am meisten an Ansehen verloren. Während China 2019 bei etwa der Hälfte der befragten Inder unbeliebt war, sind es in diesem Jahr 67 Prozent. In den vergangenen Jahren war es im Grenzgebiet zwischen Indien und China immer wieder zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Soldaten gekommen.

Weltweit wenig Vertrauen in Xi Jinping

Die Nigerianer finden China laut der Befragung am besten, 80 Prozent sehen das Land positiv. Peking hat in dem afrikanischen Land eine Reihe von Infrastrukturprojekten finanziert, es ist zu einem wichtigen Absatzmarkt für chinesische Produkte geworden.

Auch zu Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping wurden die Teilnehmer befragt. Das Vertrauen in Xi, „in der Weltpolitik das Richtige zu tun“, ist in den meisten Ländern gering, mit Ausnahme der afrikanischen Staaten. In drei Vierteln der Länder hat eine Mehrheit wenig oder kein Vertrauen in Xi, darunter Australien, Kanada und Frankreich, wo ein Großteil der Befragten angibt, überhaupt kein Vertrauen zu haben.

Etwas mehr als die Hälfte der befragten Deutschen gibt an, „absolut kein Vertrauen“ in Xi zu haben, 31 Prozent haben „nicht sonderlich viel“ Vertrauen. In Südafrika, Nigeria und Kenia hingegen vertraut eine Mehrheit in die Fähigkeiten des Staatschefs. 71 Prozent der Kenianer geben an, Vertrauen in Xi zu haben.

Zudem gibt die Mehrheit der Befragten in den afrikanischen Staaten an, Chinas Außenpolitik berücksichtige die Interessen ihres Landes. In Europa, den USA und Kanada sowie in Südkorea und Japan finden die meisten, China nehme auf die Interessen anderer Länder keine oder wenig Rücksicht. Besonders hoch ist der Wert in Schweden. 93 Prozent der Befragten sind dort dieser Meinung.