EU einig über Sanktionspaket : China wird wegen des Umgangs mit den Uiguren bestraft

Aktualisiert am

Die EU-Botschafter haben am Mittwoch den Weg freigemacht für die ersten Sanktionen gegen Peking wegen Menschenrechtsverstößen seit 1989. Sie sollen vier Regierungsvertreter und eine Institution treffen.

Das Tor eines Lagers in Dabancheng in der Provinz Xinjiang, das offiziell als Berufsbildungszentrum ausgewiesen wird. Bild: Reuters

Die EU-Staaten haben sich am Mittwoch im Grundsatz auf ein neues Paket mit Sanktionen wegen Menschenrechtsverstößen geeinigt, das auch auf den chinesischen Umgang mit den Uiguren zielt. Wie Diplomaten der F.A.Z. bestätigten, einigten sich die EU-Botschafter auf Reise- und Kontosperren gegen drei Entitäten und etwa ein Dutzend Personen aus China, Nordkorea, Russland, Libyen, Eritrea und Süd-Sudan.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. F.A.Z.

Es ist das erste Mal seit dem Tiananmen-Massaker von 1989, das China für Menschenrechtsverstöße bestraft wird. Damals hatte die EU ranghohe Kontakte mit Peking eingestellt und ein Waffenembargo beschlossen, das bis heute in Kraft ist. Formal werden die EU-Außenminister das Paket am kommenden Montag beschließen; einen Tag später wird der Beschluss dann im EU-Amtsblatt veröffentlicht.

Nach Vorbild des Magnitsky-Gesetzes

An dem Sanktionspaket ist seit längerem gearbeitet worden, die Staaten achteten auf regionale Ausgewogenheit. Im Dezember hatte die EU ein neues Regelwerk in Kraft gesetzt, das nach Vorbild des amerikanischen Magnitsky-Gesetzes Personen und Entitäten direkt für schwere Verstöße gegen die Menschenrechte belangen kann. Bis dahin war das nur möglich, wenn zuvor ein Rahmenbeschluss für ein Land oder eine Region getroffen wurde.

Wissen war nie wertvoller Vertrauen Sie auf unsere fundierte Corona-Berichterstattung und sichern Sie sich mit F+ 30 Tage freien Zugriff auf FAZ.NET. JETZT F+ KOSTENLOS SICHERN

Nach EU-Lesart ermöglicht dies die Bestrafung Einzelner, ohne ein ganzes Land zu treffen. Im konkreten Fall sollen vier chinesische Regierungsvertreter und eine Institution betroffen sein. Das Paket war intern nicht unumstritten. Ungarn hatte sich zunächst dagegen gesperrt; vorige Woche machte das Politische und Sicherheitspolitische Komitee nach drei Tage langen Beratungen aber den Weg frei.

Der chinesischer Botschafter bei der Europäischen Union hatte am Dienstag vor Konsequenzen gewarnt. Peking werde dies als „Konfrontation“ sehen, sagte Zhang Ming in Brüssel. „Sanktionen, die auf Lügen basieren, könnten als Versuch interpretiert werden, bewusst Chinas Sicherheit zu untergraben.“ Der Diplomat übermittelte sein Missfallen auch dem deutschen EU-Botschafter. Ungewiss ist, wie scharf Peking reagieren wird. Man müsse mit allem rechnen, sagten Diplomaten. Sie verwiesen zugleich darauf, dass China angesichts des gespannten Verhältnisses mit den Vereinigten Staaten kein Interesse daran haben könne, Brüssel in eine Phalanx mit Washington zu drängen.

Mehr zum Thema 1/

Der Umgang Chinas mit den Uiguren wird schon seit längerem kritisiert. Zuletzt hatte das niederländische Parlament Ende Februar von einem „Völkermord“ gesprochen und dies mit der Zwangssterilisierung von Frauen der muslimischen Minderheit in der Provinz Xinjiang begründet. Peking wies dies als „grobe Einmischung in die inneren Angelegenheiten“ zurück. Die EU hatte im vorigen Jahr schon Sanktionen wegen eines Cyberangriffs gegen China verhängt. Außerdem schränkte sie die Zusammenarbeit mit Hongkong ein, weil Peking die Unabhängigkeit der Sonderverwaltungszone untergrub.