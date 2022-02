Chinas Xinjiang-Politik : Wenn Kinderreichtum als Zeichen für „Extremismus“ gilt

Aktualisiert am

Seit einigen Jahren hat sich die chinesische Politik in Xinjiang radikal verändert. Die Identität des Volkes der Uiguren soll systematisch zerstört werden. Menschenrechtler sprechen von Genozid.

Bis zum Beweis des Gegenteils verdächtig: Muslime beim Gebet in Xinjiang Bild: AP

Im Jahr 2008 wurde Kamaltürk Yalqun vom Pekinger Organisations­komitee als Fackelläufer für die Olym­pischen Sommerspiele ausgewählt. Er war 17 Jahre alt, ging in Xinjiang aufs Gymnasium und war stolz auf seinen Beitrag. „Ich fühlte mich geehrt“, sagt er der F.A.Z. am Telefon. „Als ich ausgewählt wurde, waren alle in meinem Umfeld, meine Klassenkameraden und meine Familie sehr glücklich, dass ich die Chance bekam, im Rampenlicht zu stehen, um der Welt ein positives Bild von Uiguren zu vermitteln.“

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei.



Er nahm in Peking an einem internationalen Jugendcamp teil, lernte Tibeter und Jugendliche aus anderen Ländern ken­nen. „Es war eine große Sache, Teil der Spiele zu sein.“ Das ist nur 14 Jahre her, aber es war eine völlig andere Zeit. Schon damals wurden Uiguren überwacht und diskriminiert. Doch es gab noch Freiräume und Aufstiegschancen für eine gebildete uigurische Mittelschicht.