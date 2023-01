Reisewelle vor Neujahrsfest : Chinas tödliches Spiel mit Corona

Patienten warten in der überfüllten Eingangshalle einer Klinik in Schanghai auf ihre Behandlung. Bild: Laif

Als Zhangs Großmutter Ende Dezember mit einer schweren Corona-Infektion in eine Klinik im ländlichen China eingeliefert wurde, gaben ihr die Dorfärzte zuerst nur Antibiotika. „Auf dem Land ist das die übliche Methode bei Fiebererkrankungen“, sagt ihr Enkel, der in Peking lebt. „In den ländlichen Gebieten ist das Wissen über Corona gering.“ Das Beatmungsgerät und die antiviralen Medikamente, die der alten Frau Zhang womöglich das Leben gerettet haben, hat ihre Familie selbst besorgt. Nicht in jenem ländlichen Distrikt der Provinz Shanxi, in dem die Dorfklinik steht, sondern in Peking und in Taiyuan, der Hauptstadt von Shanxi. Das Bett in der überfüllten Dorfklinik, in der während ihres Aufenthalts täglich Corona-Patienten starben, bekam die alte Frau nur über familiäre Kontakte.

Auch Blutreserven waren knapp. Ihre Tochter und ihr Bruder mussten für sie spenden. „Wir können nur die Symptome behandeln. Für die Krankheit selbst haben wir hier keine guten Lösungen“, sagt ein Mitarbeiter der Klinik, der nicht namentlich genannt werden will. Mehr sagt er nicht. Sein Vorgesetzter hat ihm verboten, mit Journalisten zu sprechen.

Während in Städten wie Peking und Schanghai der Höhepunkt der Corona-Welle inzwischen überschritten ist, richtet sich die Aufmerksamkeit nun auf die ländlichen Gebiete. Das Gesundheitssystem ist dort schwach entwickelt. Laut der offiziellen Statistik kommen im ländlichen China 1,6 Ärzte und Pfleger auf tausend Einwohner. Der landesweite Durchschnitt liegt bei 2,9 Ärzten und 3,3 Krankenpflegern pro tausend Einwohnern. Zudem ist der Anteil der Alten und Ungeimpften höher als in den großen Städten.

Zum chinesischen Neujahrsfest am kommenden Wochenende werden Millionen Chinesen in die Heimatorte ihrer Eltern und Großeltern reisen und das Virus in die letzten noch verschonten Winkel des Landes tragen. Allein an den ersten beiden Tagen der Reisewelle am vergangenen Wochenende wurden 70 Millionen Zugfahrten und Flüge gezählt.

„Wenn es in Ihrem Haushalt alte Leute gibt, die noch nicht infiziert wurden, empfehle ich Ihnen, sie lieber nicht zu besuchen“, sagte ein führender Gesundheitsberater der Regierung in dieser Woche. Anders als in den vergangenen zwei Jahren, als noch die harsche Null-Covid-Politik galt, gibt es jetzt keine Lokalregierungen mehr, die den Leuten eine Heimkehr zum Neujahrsfest verbieten. Nur Massenveranstaltungen wie die traditionellen Tempelmessen sollen mancherorts eingeschränkt werden.

Viele sehnen sich nach einer Rückkehr zur Tagesordnung

Wie verheerend die Auswirkungen der Reisewelle sein werden, ist schwer zu sagen. In offiziellen Verlautbarungen wird der Eindruck erweckt, dass das Schlimmste schon überstanden sei. Die Regierung ist sichtbar bemüht, die Neujahrsfeiern zum Symbol des Aufbruchs zu stilisieren. Das Fest ist eng mit Corona-Erinnerungen verknüpft. Vor drei Jahren wurde die Stadt Wuhan, wo die Pandemie ihren Anfang nahm, kurz vor dem chinesischen Neujahr abgeriegelt. Die dramatischen Bilder überfüllter Krankenhäuser und Krematorien in Wuhan überschatteten die Feierlichkeiten – so wie jetzt auch wieder. Doch während manche Krematorien derzeit viermal mehr Verstorbene einäschern als sonst zu dieser Jahreszeit und Angehörige von unwürdigen Zuständen in Leichenhallen berichten, gaukeln die Staatsmedien mit Berichten über Jobmessen und volle Einkaufszentren Normalität vor. Damit treffen sie durchaus einen Nerv. Viele von denen, die keine Angehörigen verloren haben, sehnen sich nach einer Rückkehr zur Tagesordnung.