China vor Winterolympia : Die Corona-Spiele

Aktualisiert am

Mit den Sommerspielen von 2008 betrat China die Weltbühne, und die kommunistische Führung wollte es so. Die Winterspiele von 2022 sind ganz anders. Sie zeigen, wie sehr das Land sich abschottet.

Das noble Westin-Hotel im Pekinger Botschaftsviertel ist von einem schnöden Bauzaun umgeben. Damit das nicht so trist aussieht, hat jemand grünen Kunstrasen und fröhliche Olympiamotive auf das Blech geklebt. Vor dem Zaun stehen Mitarbeiter des Pekinger Ordnungsamts bei Minusgraden Wache. „Un­sere Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass niemand die Absperrung durchbricht“, er­klärt einer der Ordnungshüter höflich. So­gleich wird er über Funk zu einem in der Nähe stehenden Polizeiauto gerufen.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Als er zurückkommt, sagt er verlegen: „Könnten Sie bitte jemand anderes fragen?“ Presse ist hier nicht erwünscht. Hinter dem Bauzaun beginnt die Blase, die China für die Olympischen Winterspiele ge­schaffen hat, damit die rund 3000 Sportler, ihre Betreuer und die Berichterstatter aus aller Welt nicht mit der chinesischen Be­völkerung in Berührung kommen. So soll verhindert werden, dass das Coronavirus sich in China Bahn bricht.