Chinas Null-Covid-Politik : Quarantäne für alle und keine Lebensmittel mehr vom Lieferservice

Seit etwa zwei Wochen sinkt die Zahl der Neuinfektionen in Schanghai. Doch statt ihre Coronapolitik zu lockern, haben die Lokalbehörden ihre Maßnahmen noch einmal drastisch verschärft. Eine der neuen Vorschriften trägt den euphemistischen Namen „Stummes Management“. Gemeint ist damit, dass die Bewohner, die seit sechs Wochen in ihren Wohnungen eingesperrt sind, nunmehr keine Lebensmittel bei Lieferdiensten mehr bestellen dürfen. Es hält sich die Vorstellung, dass sich das Virus über die Lieferdienstfahrer verbreitet.

„Jetzt drehen sie völlig durch“, sagt eine Bewohnerin am Telefon. Sie wurde am Dienstag von ihrem Nachbarschaftskomitee informiert, dass sie von diesem Mittwoch an bis mindestens Sonntag keine neuen Lieferungen erhalten wird. In anderen Wohnvierteln wurde diese Vorschrift schon am Wochenende durchgesetzt. Eine offizielle Stellungnahme der Stadt Schanghai gibt es dazu nicht, sondern nur Mitteilungen von Nachbarschaftskomitees. „Je nach Ergebnis der PCR-Tests vom 10. Mai könnte die Auflage verlängert werden“, heißt es in einer. 

Dabei hatten viele Schanghaier angesichts der sinkenden Zahlen auf Öffnungsschritte gehofft. Ihre Geduld wird nun abermals auf eine harte Probe gestellt. Im Internet kursieren Videos über kleinere gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Bewohnern und Polizisten sowie dem Seuchenschutzpersonal. Für Empörung sorgen auch Berichte, wonach in manchen Wohnvierteln nicht nur positiv Getestete in Quarantänezentren gezwungen werden, sondern auch deren Nachbarn auf der gleichen Etage oder sogar im gesamten Gebäude.

Parteiführung droht Kritikern der Corona-Politik

So kursierte am Dienstag im Internet die Aufnahme eines Telefongesprächs, in dem eine Mitarbeiterin der Seuchenschutzbehörde zwei Amerikanerinnen erklärt: „Das Gebäude ist sehr gefährlich. Alle Leute in dem Gebäude müssen ins Hotel.“ In einem anderen Fall wurde berichtet, dass Bewohner vor dem Abtransport aufgefordert wurden, ihre Haustürschlüssel zu übergeben, damit ihre Wohnung desinfiziert werden könne. In einem Video ist zu sehen, wie ein ganzer Trupp an Seuchenschützern eine Privatwohnung von oben bis unten mit Desinfektionsmitteln besprüht, inklusive der Gegenstände in den Schubladen. Obwohl die Zahl der Neuinfektionen in der 25-Millionen-Metropole am Dienstag auf etwa dreitausend sank, wurde der noch verbliebene U-Bahn-Verkehr in der Stadt vollständig eingestellt.

Mit den verschärften Maßnahmen reagiert die Lokalregierung auf Beschlüsse der Parteiführung in Peking. Die sieben mächtigsten Männer des Landes hatten am vergangenen Donnerstag unter Führung von Staats- und Parteichef Xi Jinping getagt und die Kader im ganzen Land vor „jeglichem Nachlassen“ im Kampf gegen das Virus gewarnt. Als neues Ziel der Coronapolitik war ein Sieg im „Kampf zur Verteidigung Schanghais“ ausgerufen worden. Zudem wurde Kritikern gedroht, dass „alle Worte und Taten, die unsere Seuchenschutzpolitik verdrehen, anzweifeln oder zurückweisen, vehement bekämpft werden.“ Bei vielen Schanghaiern liegen die Nerven allerdings so blank, dass sie sich davon nicht einschüchtern lassen. Der Schanghaier Kolumnist Lian Qingchuan beschrieb in einem Blog, wie er vergeblich versucht hat, seine im Sterben liegende Mutter noch ein letztes Mal zu sehen. Er drohte den Verantwortlichen „Rache“ an, rief seine Leser auf, ihn dabei zu unterstützen und äußerte Wut auf „das System“.

Durchhalteparolen von Xi

Auch in der Hauptstadt Peking wurden die Corona-Maßnahmen abermals verschärft. Voraussetzung für den Zugang zu „öffentlichen Plätzen“ ist nun ein PCR-Test der vergangenen 48 Stunden. Wie in Schanghai wird nun auch hier berichtet, dass Leute mitten in der Nacht in Bussen zwangsweise in Quarantänelager verbracht werden. Die Nervosität nimmt spürbar zu. „Wir reden schon darüber, wie wir ein Video aufnehmen können, wenn sie kommen, um uns zu holen“, sagt eine Pekingerin am Telefon.

Der prominente Schanghaier Virologe Zhang Wenhong verteidigte hingegen die chinesische Coronapolitik auf der Website der Fachzeitschrift „Lancet“. Die Maßnahmen in Schanghai „könnten eine große Zahl an Todesfällen“ in anderen Landesteilen verhindert haben, schrieb er. Es gehe darum, „Zeit zu gewinnen“, um die 49 Millionen ungeimpften Chinesen über 60 zu impfen.

Xi Jinping hielt am Dienstag eine fast einstündige Rede in der Großen Halle des Volkes zum hundertsten Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Jugendliga. Im Staatsfernsehen war zu sehen, wie die Jugendlichen im Saal sich eifrig Notizen machten, während der Parteichef Durchhalteparolen ausgab. „Ihr müsst es wagen, euch Schwierigkeiten zu stellen und Härten zu ertragen.“ Über die Sorgen und Nöte der Millionen Chinesen, die ihre Wohnungen wegen der Null-Covid-Strategie nicht verlassen dürfen und deshalb um ihre berufliche und finanzielle Existenz fürchten, sagte Xi kein Wort. Im Gegensatz dazu hatte Ministerpräsident Li Keqiang am Wochenende eingestanden, dass die Lage auf dem Arbeitsmarkt „komplex und ernst“ sei, doch sein Einfluss ist begrenzt.