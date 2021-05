Nach Geburtenrückgang : China verkündet Drei-Kind-Politik

Aktualisiert am

Aus eins mach zwei, aus zwei mach drei: Chinesische Kinder, wie hier im Disneyland Park in Shanghai, haben selten Geschwister. Das soll sich ändern, geht es nach den Machthabern in Peking. Bild: Reuters

In China dürfen Paare künftig bis zu drei Kinder bekommen. Das Politbüro der Kommunistischen Partei beschloss am Montag die Aufhebung der sogenannten Zwei-Kind-Politik, die die Zahl der erlaubten Kinder, mit Ausnahmen, auf zwei begrenzt hatte. Bis 2016 war in der Regel sogar nur ein Kind je Familie erlaubt.

Die chinesische Führung reagiert damit auf die seit Jahren rückläufige Geburtenrate. Dieser Trend war kürzlich durch die Ergebnisse einer Bevölkerungszählung bestätigt worden. Fachleute gehen davon aus, dass die chinesische Bevölkerung in den kommenden Jahren schrumpfen könnte. Es gibt Befürchtungen, dass der sinkende Anteil der arbeitenden Bevölkerung zukünftig die Sozialsysteme überlasten und das Wirtschaftswachstum abbremsen könnte. In China wird diese Sorge in der Regel mit dem Satz zusammengefasst, das Land könnte alt werden, bevor es reich werde.

Geschwister nie erlebt

Die Parteiführung beriet am Montag über Maßnahmen „zur Optimierung der Familienplanungspolitik, um eine qualitativ hochwertige wirtschaftliche Entwicklung zu erreichen und die nationale Sicherheit und soziale Stabilität zu erhalten“. Das Treffen sei von Staats- und Parteichef Xi Jinping geleitet worden, meldete die Nachrichtenagentur Xinhua. Das Politbüro beriet außerdem über weitreichende Maßnahmen zum Umgang mit einer alternden Gesellschaft. Unter anderem wurde eine schrittweise Erhöhung des Rentenalters angekündigt. Auch soll die Altenpflege ausgebaut und eine Pflegeversicherung etabliert werden.

Die Drei-Kind-Politik hat sich seit längerem angekündigt. Zum Jahr des Schweins war 2018 eine Briefmarke mit einer Schweinefamilie mit drei Ferkeln herausgegeben worden. Das war allgemein als Hinweis verstanden worden, dass die Regierung eine Aufhebung der Zwei-Kind-Politik erwägt. Dennoch gab es bis zuletzt immer wieder Fälle, in denen Paare für ihr drittes Kind hohe Strafen zahlen mussten oder ihre Jobs bei staatlichen Arbeitgebern verloren.

Trotz Aufhebung der Ein-Kind-Politik war die Geburtenrate nach einem kurzen Anstieg in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Als einen der Hauptgründe nennen junge Paare die hohen Kosten für Bildung und Wohnraum in Chinas Metropolen. Hinzu kommen der gestiegene Bildungsgrad von Frauen und die negativen Auswirkungen, die ein zweites Kind auf die Karrierechancen von Müttern in China haben. Fachleute verweisen zudem darauf, dass die Mütter von heute meist als Einzelkinder aufgewachsen sind und die Bedeutung von Geschwistern nie selbst erlebt haben.

Die Ein-Kind-Politik war 1980 eingeführt worden, weil ein hohes Bevölkerungswachstum als Hindernis für die wirtschaftliche Entwicklung betrachtet wurde. Die Politik ging mit millionenfachen Zwangssterilisierungen und Zwangsabtreibungen einher.