Xi-Biden-Gipfel : China und Amerika senden Zeichen des guten Willens

Aktualisiert am

Kurz vor dem Video-Gipfel von Xi Jinping und Joe Biden in dieser Woche hat China einen Amerikaner ausreisen lassen und die USA haben sieben verurteilte Chinesen in ihre Heimat überführt. Ein Tauschgeschäft?

Joe Biden beim Video-Gipfel mit Xi Jinping am 15. November im Weißen Haus Bild: Laif

Kurz vor dem Video-Gipfel von Xi Jinping und Joe Biden in dieser Woche hat China die Ausreisesperre gegen einen amerikanischen Staatsbürger aufgehoben, während Amerika sieben verurteilte Chinesen in ihre Heimat überführte. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag berichtete, durfte der Amerikaner Daniel Hsu wenige Stunden vor dem virtuellen Präsidententreffen aus China ausreisen.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Er war vier Jahre lang festgehalten worden, ohne dass er für eine Straftat verurteilt worden wäre. Hsu hatte der Nachrichtenagentur AP im vergangenen Jahr erzählt, die chinesischen Behörden versuchten auf diese Weise, seinen Vater zur Rückkehr nach China zu bewegen. Diesem werfen die Behörden vor, Geld unterschlagen zu haben.

Diese Form der Sippenhaft ist auch von anderen Fällen bekannt. Erst im September hatte China eine Ausreisesperre gegen ein amerikanisches Geschwisterpaar aufgehoben. Cynthia und Victor Liu waren drei Jahre lang ohne Anklage festgehalten worden, um den Vater der beiden zur Rückkehr zu bewegen, der wegen Betrugs gesucht wird.

Das US-Justizministerium ließ ein Auslieferungsgesuch fallen

Die Ausreise der Geschwister Liu erfolgte zeitgleich mit der Rückkehr der chinesischen Huawei-Managerin Meng Wanzhou, die dadurch ermöglicht worden war, dass das amerikanische Justizministerium ein Auslieferungsgesuch gegen sie fallengelassen hatte. Washington bestritt damals, dass es sich um ein Tauschgeschäft gehandelt habe.

In gleicher Weise äußerte sich ein amerikanischer Regierungsmitarbeiter am Freitag gegenüber Reuters mit Blick auf die sieben deportierten Chinesen. Unter ihnen ist ein früherer Manager der Bank of China, der vor zwanzig Jahren nach Amerika geflohen und dort wegen Betrugs verurteilt worden war. Die chinesische Justiz hatte sich seit Langem um seine Rückkehr bemüht, um ihn ebenfalls vor Gericht zu stellen. Die Disziplinarkommission der Kommunistischen Partei bezeichnete die Rückführung des Mannes als „bedeutenden Fortschritt“.

Mehr zum Thema 1/

Nach Angaben der zuständigen amerikanischen Einwanderungsbehörde waren unter den sieben Personen außerdem zwei Frauen, die auf illegale Weise versucht hätten, sich Zugang zum Mar-a-Lago-Golfclub des damaligen Präsidenten Donald Trump zu verschaffen. Zwei weitere Frauen waren wegen unerlaubten Fotografierens einer Militärbasis verurteilt worden.

Reuters zitierte eine nicht genannte Quelle mit der Aussage, die Deportationen seien ein Zeichen des guten Willens vor dem Video-Gipfel der beiden Präsidenten gewesen. Darüber hinaus hatten sich beide Seiten vor dem Gipfel auf Visa-Erleichterungen für Journalisten geeinigt.