Amerika und China : Jetzt beginnen die gefährlichen Jahre

Aktualisiert am

China will Amerika den Rang der Weltmacht ablaufen, doch die Vereinigten Staaten stemmen sich dagegen. Die Rivalität der beiden Länder wird schärfer – und die Gefahr militärischer Konfrontationen ist real.

Damaliger amerikanischer Außenminister Biden, chinesischer Präsident Xi Jinping am 4. Dezember 2013 in Peking Bild: AP

Noch bevor Joe Biden am Donnerstag zum Hörer griff, um Xi Jinping und dem chinesischen Volk zum „Jahr des Ochsen“ zu gratulieren, rief er eine neue Task Force im Pentagon ins Leben. Die soll binnen vier Monaten Empfehlungen ausarbeiten, „damit wir einen starken Weg gegenüber China einschlagen können“. Von nun an läuft somit die Zeit, in der die China-Politik des neuen amerikanischen Präsidenten feste Gestalt annehmen soll.

Schon in seiner ersten großen Rede zur Außenpolitik hatte Biden nicht um den heißen Brei herumgeredet: China sei Amerikas härtester Konkurrent; man werde die Herausforderung annehmen: „Wir werden uns Chinas wirtschaftlichem Missbrauch entgegenstellen; seinen aggressiven Zwangshandlungen entgegentreten; Chinas Angriff auf Menschenrechte, geistiges Eigentum und globale Regierungsführung zurückweisen.“