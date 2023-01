Marcors Jr. trifft Xi : China und Philippinen wollen „heißen Draht“ einrichten

Bei seinem Besuch in Peking will der Präsident der Philippinen ein neues Kapitel in der Beziehung zu China aufschlagen. Das betrifft auch Konflikte im Südchinesischen Meer.

Der ehemalige philippinische Präsident Rodrigo Duterte hatte seine erste offizielle Chinareise einst dafür ge­nutzt, um auf Abstand zu Washington zu gehen. „Ich verkünde meine Trennung von den USA“, sagte er im Jahr 2016 auf einem Wirtschaftsforum in Peking. Auch sein Nachfolger will mit seiner ersten offiziellen Reise nach Peking seit Amtseinführung die Beziehungen zu dem großen Nachbarn vertiefen. Der amtierende Präsident Ferdinand Marcos Jr. geht da­bei aber weniger einseitig vor.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien.



In Peking traf der 65 Jahre alte Politiker am Mittwoch Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Dieser sprach nach Angaben chinesischer Staatsmedien von einer „kostbaren Freundschaft“ zwischen beiden Staaten. Zudem soll Xi den Willen ausgedrückt haben, „maritime Probleme“ in „freundlichen Konsultationen“ zu klären. Außerdem bot er an, die ausgesetzten Gespräche über die gemeinsame Ausbeutung von Öl- und Gasvorkommen im Südchinesischen Meer wieder aufzu­nehmen.