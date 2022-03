China und Lateinamerika : Pekings Spritzendiplomatie

In der Pandemie schien China für viele Länder Lateinamerikas der Retter in der Not zu sein. Für Peking war das ein lohnendes Geschäft – nicht nur finanziell.

Nutzt in Lateinamerika die Gelegenheit, sich unentbehrlich zu machen: Chinas Präsident Xi Jinping, hier im November 2019 beim Gipfel der BRICS-Staaten in Brasilia Bild: EPA

Als die Krankenpflegerin Mônica Calazans vor gut einem Jahr ihren Oberarm frei machte, um als erste Brasilianerin gegen das Coronavirus geimpft zu werden, atmeten ihre 200 Millionen Landsleute auf. Brasilien steuerte damals gerade auf einen der dunkelsten Momente der Pandemie zu. Tausende Tote gab es jeden Tag, die Intensivstationen waren überfüllt, der Sauerstoff knapp. Die Impfung brachte den Brasilianern die Hoffnung zurück, dass die Tragödie irgendwann ein Ende nehmen würde. Es war jedoch kein Impfstoff aus Europa oder den Vereinigten Staaten, der diese Hoffnung geweckt hatte. Mônica Calazans erhielt eine Dosis Coronavac des chinesischen Pharmaunternehmens Sinovac.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo.



Die Chinesen hatten die Lage in Brasilien früh erkannt: Die Nachfrage in der Bevölkerung nach einer Impfung war immens, doch die Regierung von Präsident Jair Bolsonaro schien das lange Zeit nicht ernst zu nehmen. Schon im August 2020 war sie auf entsprechende Angebote des amerikanischen Pharmaunternehmens Pfizer nicht eingegangen. Einen Monat später kündigte der Gouverneur von São Paulo auf eigene Faust eine Kooperation mit Sinovac an, um Impfstoff aus China zu kaufen und ihn später selbst in São Paulo herzustellen. Der Gouverneur verbuchte damit einen politischen Erfolg – und Peking einen diplomatischen.