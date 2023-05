Die chinesisch-kanadische Krise geht in die nächste Runde. Der Vorwurf der Regierung in Ottawa, Peking mische sich in die kanadische Politik ein, hat nun zur gegenseitigen Ausweisung von Diplomaten geführt. Am Montag hatte das kanadische Außenministerium den chinesischen Diplomaten Zhao Wei zur persona non grata erklärt. Außenministerin Mélanie Joly sagte, sie habe stets klargestellt: „Wir werden keinerlei Einmischung in unsere inneren Angelegenheiten dulden.“ Der Schritt erfolge nach sorgfältiger Prüfung „aller auf dem Spiel stehenden Faktoren“. Dem Diplomaten wird vorgeworfen, versucht zu haben, einen kanadischen Abgeordneten und dessen Familie einzuschüchtern.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Es war die erste Ausweisung eines chinesischen Diplomaten aus Kanada seit Jahrzehnten. Die Reaktion ließ nicht auf sich warten. Peking nannte den Schritt Ottawas eine „skrupellose Aktion“. Am Dienstag wurde ein kanadischer Diplomat aus Schanghai aufgefordert, die Volksrepublik zu verlassen. Hintergrund der Affäre ist ein Bericht des „Canadian Security Intelligence Service“ (CSIS), des kanadischen Nachrichtendienstes. In diesem wird Zhao Wei vorgeworfen, Informationen über die Familie des Abgeordneten Michael Chong in Hongkong zu sammeln, um diese für die Politik ihres kanadischen Verwandten zu bestrafen.