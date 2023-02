Tränen flossen und viele Hände winkten, als in dieser Woche im Ueno-Zoo in Tokio und am Flughafen Haneda die Pandabärin Xiang Xiang Richtung China verabschiedet wurde. Die Bärin war vor fünf Jahren in Tokio zur Welt gekommen, gehört aber als Kind von ausgeliehenen Pandas dem chinesischen Staat. Ihre Abreise hatte sich wegen der Covid-Pandemie um einige Jahre verschoben. Drei weitere Pandas aus einem japanischen Zoo flogen in dieser Woche nach China zurück.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio. Folgen Ich folge





Die Panda-Diplomatie Chinas verdeckt die angespannten Beziehungen zwischen China und Japan. Gleichzeitig zum Abschied der Bären trafen sich in Tokio Vertreter der Außen- und Verteidigungsministerien beider Länder zum ersten formalen Sicherheitsdialog seit vier Jahren. Die wenigen öffentlichen Bemerkungen zeigen die unterschiedlichen Positionen. Japan forderte nach Angaben des Außenministeriums die Chinesen auf, eine verantwortliche Rolle zu spielen, um Frieden und Sicherheit in der Ukraine sicherzustellen. Das war eine deutliche Mahnung gegen Waffenlieferungen an Russland.

Chinas stellvertretender Außenminister Sun Weidong verlangte von Japan eine verantwortungsvolle Erklärung für die am Jahresende aktualisierten verteidigungspolitischen Leitlinien, mit denen Japan unter anderem eine Verdoppelung der Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung anstrebt. „Wir sehen eine Rückkehr von Unilateralismus, von Protektionismus und von einer Mentalität des kalten Krieges“, sagte Sun auch an die Adresse der Gastgeber gerichtet. Er warnte Tokio mit Blick auf Taiwan und die militärische Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten vor „negativen Zügen in geheimen Absprachen mit Kräften außerhalb der Region“.

Telefon für Notfälle soll im Frühjahr endlich kommen

Die Gespräche waren belastet durch den Krach über mindestens drei weiße Ballons über Japan in den vergangenen Jahren, die Tokio als mutmaßliche chinesische Spionageballons identifiziert hatte. China bestreitet das und spricht von falschen Anschuldigungen, während Japan ernste Besorgnis über die Vorfälle hegt und rechtlich ermöglicht hat, solche Objekte künftig abzuschießen.

Zudem streiten Japan und China seit Jahren über die Hoheit über die Senkaku-Inseln in der Nähe von Taiwan, die China Diaoyu nennt. Schiffe der chinesischen Küstenwache sind in der Nähe der Inseln fast zum Normalzustand geworden und dringen gelegentlich in die japanischen Hoheitsgewässer hinein. Japan äußerte am Mittwoch auch Besorgnis über Militärmanöver Chinas und Russlands in der Nähe Japans. Die regionalen Besorgnisse vermischen sich als Folge des Ukrainekriegs mit der globalen Geopolitik.

Mehr zum Thema 1/

Der bisher letzte Sicherheitsdialog der Staaten hatte im Februar 2019 stattgefunden. Schon 2018 hatten die Regierungen einen Kommunikationsmechanismus vereinbart, um ungewollte militärische Zusammenstöße zu vermeiden. Dazu gehört eine Telefon-Hotline für Notfälle, die immer noch nicht eingerichtet ist. Im Frühjahr, heißt es, soll es endlich so weit sein.