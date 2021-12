Aufgrund von Spannungen : China und Japan einigen sich auf Krisen-Hotline

Angesichts wachsender Spannungen im Ostchinesischen Meer haben Japan und China sich nach japanischen Angaben auf die Einrichtung einer Hotline geeinigt, die im Fall eines Konflikts zur Deeskalation beitragen soll. Das sei das Ergebnis eines Videogesprächs mit seinem chinesischen Amtskollegen, sagte der japanische Verteidigungsminister Nubuo Kishi am Montag in Tokio.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Ki shi zeigte sich „extrem besorgt“ über das Vorgehen der chinesischen Küstenwache in Gewässern rund um die Senkaku-Inseln, die China unter dem Namen Diaoyu-Inseln ebenfalls für sich beansprucht. In einer Mitteilung des Ministeriums in Tokio heißt es, beide Seiten teilten das Ziel, die Hotline bis Ende 2022 zu etablieren.

„Risiken gemeinsam managen“

Das chinesische Verteidigungsministerium teilte dazu lediglich mit, Minister Wei Fenghe habe in dem Gespräch hervorgehoben, dass beide Länder „Risiken gemeinsam managen und kontrollieren“ sollten. Verteidigungsminister Kishi bekräftigte die japanische Position, wonach „Frieden und Stabilität in der Taiwan-Straße für Japans Sicherheit von entscheidender Bedeutung“ seien.

In China wird mit Argwohn verfolgt, dass Japan sich immer häufiger zu Taiwan äußert, was Peking als Einmischung in innere Angelegenheit betrachtet. Der frühere japanische Ministerpräsident Shinzo Abe hatte kürzlich über ein Szenario spekuliert, in dem das japanische Militär in den Konflikt um Taiwan eingreifen könnte. China hatte daraufhin den japanischen Botschafter einbestellt.

Mehr zum Thema 1/

Im Konflikt um die Senkaku/Diaoyu-Inseln ist Japan besorgt über ein neues chinesisches Gesetz, das der Küstenwache den Einsatz von Waffen erlaubt. Nach japanischen Angaben hat China zuletzt eine immer höhere Zahl an Schiffen in die Gewässer entsandt.

Am Freitag hatte das japanische Kabinett einen deutlichen Anstieg des Militärbudgets beschlossen. Mit Blick auf die Diaoyu-Inseln sagte der chinesische Verteidigungsminister, China werde seine territoriale Souveränität und maritimen Rechte mit Entschlossenheit verteidigen.