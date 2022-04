China und Indien : Putins asiatische Karte

Putins militärische Schwierigkeiten in der Ukraine sind ernst, ebenso wie die Wirkung der westlichen Sanktionen auf die russische Wirtschaft. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es vor allem eine (erweiterte) westliche Allianz ist, die sich ihm entgegenstellt. Die beiden Großmächte in Asien, nach allgemeinem Dafürhalten bald die wichtigste Weltregion, lassen Putin nicht fallen. Sein Außenminister, der diese Woche schon in China war, wurde nun in Indien empfangen. Und China machte der EU am Freitag deutlich, dass es in der Ukrainefrage bei seiner bisherigen Position bleibt.

Keine identischen Interessen

Die Interessen der beiden bevölkerungsreichsten Länder sind hier trotzdem nicht identisch. Indien hat aus dem Kalten Krieg eine historisch gewachsene Partnerschaft mit Moskau. Die wird es jetzt kaum an Peking abgeben wollen, China ist ein schwieriger Nachbar und letztlich ein geopolitischer Rivale. Genau aus diesem Grund hat sich das demokratische Indien in den vergangenen Jahren eigentlich enger an den Westen angelehnt, vor allem an die Vereinigten Staaten.

Das autoritäre China dagegen definiert sich unter Xi Jinping zunehmend als weltanschauliche und strategische Gegenmacht zum Westen, wiederum vor allem gegen Amerika, das immer noch die Vormacht in Asien ist. Putin wird versuchen, diese Karte so oft wie möglich zu spielen, denn sie verschafft ihm nicht nur Luft auf dem diplomatischen Parkett. Das Ölgeschäft mit Indien zeigt, worin ein Ausweg für ihn liegen könnte, sollte er seine westlichen Kunden im Rohstoffgeschäft dauerhaft verlieren.

Es kann in der deutschen und europäischen Asienpolitik künftig also nicht mehr nur um Handels- und Menschenrechtsfragen gehen. Vor allem in den Beziehungen zu China sollte man nicht wieder den Kardinalfehler machen, den man im Umgang mit Russland begangen hat: sich wirtschaftlich abhängig zu machen. China mag weiter weg liegen als Russland, seine Macht ist jetzt schon größer.