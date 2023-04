Xi und Lula am Freitag in Peking Bild: REUTERS

China will seine Beziehungen zu Brasilien ausbauen. „Als umfassende strategische Partner teilen China und Brasilien weitreichende gemeinsame Interessen“, sagte Staats- und Parteichef Xi Jinping am Freitag bei einem Staatsempfang des brasilianischen Präsidenten Lula da Silva in Peking. Lula wurde in der Großen Halle des Volkes mit allen militärischen Ehren empfangen.

Jochen Stahnke Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Für China habe Brasilien „hohe Priorität“, sagte Xi nach offiziellen Angaben. Chinas Beziehungen zu Brasilien haben sich seit der Amtsübernahme Lulas im Januar dieses Jahres deutlich verbessert. China ist der wichtigste Handelspartner Brasiliens.

Lula kritisiert die Bindung an den Dollar

In Peking wohnten die beiden Staatschefs der Unterzeichnung zahlreicher bilateraler Verträge bei, die insbesondere auch die Bereiche Satellitentechnik und Landwirtschaft umfassten. Lula ist mit einer Delegation aus zahlreichen Ministern und rund dreihundert Firmenvertretern nach China gereist. Nach Angaben des staatlichen Senders CCTV habe man insbesondere über Handelsbeziehungen gesprochen.

Zum Ukrainekrieg hieß es, Xi und Lula seien sich einig, dass zur Beendigung des Krieges eine Verhandlungslösung notwendig sei.

Mehr zum Thema 1/

Am Donnerstag hatte Lula bereits an der Vereidigung der früheren brasilianischen Präsidentin Dilma Rousseff als Vorsitzender der von China beförderten Neuen Entwicklungsbank in Schanghai teilgenommen. Die Bank entstand im Rahmen der BRICS-Staatengemeinschaft und finanziert Infrastrukturprojekte in Brasilien und auch in einigen anderen Entwicklungsländern. Von China etwa wird sie als Alternative zur Weltbank und zum Internationalen Währungsfonds (IWF) verstanden.

In seiner Rede in Schanghai kritisierte Lula den IWF und die Dominanz des Dollars. „Jede Nacht frage ich mich, warum alle Länder ihren Handel auf den Dollar stützen müssen“, sagte Lula zur Eröffnung der Bank. In diesem Zusammenhang warb er für Vereinbarungen zwischen Brasilien und China, dass man den chinesischen Yuan im Handel zwischen den beiden Ländern vermehrt verwenden wolle.

Brasilien versucht unter Lula seine Außenpolitik multilateraler auszurichten, hatte im Februar allerdings zunächst auch den amerikanischen Präsidenten Joe Biden in Washington besucht.