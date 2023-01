Wegen Einreisebeschränkungen : China übt Vergeltung

Passagiere warten in einer Schlange in Incheon (Südkorea), um ein Flugzeug nach China am internationalen Flughafen Incheon zu besteigen. Bild: dpa

Schon vergangene Woche hatte Peking „Gegenmaßnahmen“ gegen Länder angekündigt, die Einreisebeschränkungen für Reisende aus China verhängt haben. Am Dienstag war es so weit: Peking stoppte die Vergabe von Kurzzeitvisa für Geschäfts- und Urlaubsreisende aus Südkorea und die Visavergabe an „japanische Staatsbürger“. Die chinesische Botschaft in Seoul begründete dies mit „diskriminierenden Einreisebeschränkungen gegen China“. Südkorea hatte zuvor mit Hinweis auf die „sich verschlechternde Coronalage in China“ die Vergabe von Kurzzeitvisa an Reisende aus China bis Ende des Monats eingeschränkt und eine Testpflicht vor und nach der Einreise verhängt. Zudem wurde eine geplante Ausweitung der China-Flüge verschoben, und alle Flüge aus China wurden auf den Incheon International Airport nahe Seoul umgeleitet. Die chinesische Botschaft in Tokio verkündete die Visasperre für „japanische Staatsbürger“ ohne Begründung nur mit einem einzigen Satz auf ihrer Website.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Das chinesische Außenministerium ging am Dienstag nicht darauf ein, warum die Vergeltungsmaßnahmen sich gegen Südkorea und Japan richten, obwohl auch andere Länder, darunter Deutschland und die Vereinigten Staaten, eine Testpflicht für Reisende aus China verhängt haben. Der Sprecher Wang Wenbin warf den „betreffenden Ländern“ „politische Manipulation“ vor. Deshalb habe Peking „reziproke Maßnahmen“ ergriffen.

In der chinesischen Öffentlichkeit konzentriert sich die Kritik auf Südkorea. Es kursieren Berichte, wonach chinesische Reisende am Flughafen in Incheon in einem abgesperrten Bereich gesondert abgefertigt werden. Eine Chinesin, die am Dienstag in Seoul landete, schilderte der F.A.Z., dass das Personal in diesem Bereich Schutzkleidung trage, im Rest des Flughafens dagegen nicht. Dadurch habe sie sich diskriminiert gefühlt. „Ich bin mir sicher, dass auch aus anderen Ländern Coronainfizierte einreisen“, sagte sie am Telefon.

„Mit dem Finger auf andere zu zeigen, hat noch kein einziges Problem gelöst“

Der neue chinesische Außenminister Qin Gang forderte von Südkorea eine „objektive und wissenschaftliche Haltung“. Noch ist die Zahl der Flüge von und nach China gering. Doch am Montag und Dienstag bildeten sich in Peking lange Schlangen vor den Passstellen, was darauf hinweist, dass viele Chinesen erstmals seit drei Jahren wieder ins Ausland reisen wollen.

Der chinesische Botschafter in Deutschland hat sich ebenfalls kritisch über die von Deutschland verhängte Testpflicht geäußert. In einem Interview mit dem „Handelsblatt“ sagte Wu Ken, „mit dem Finger auf andere zu zeigen, hat noch kein einziges Problem gelöst. So eine Entscheidung muss auf wissenschaftlicher Grundlage erfolgen. Mir scheint da auch eine Diskriminierung im Spiel zu sein.“

In Deutschland und anderen europäischen Staaten werden die Einschränkungen auch damit begründet, dass die chinesischen Behörden kaum Informationen über die Entwicklung der dortigen Coronalage preisgeben. Damit nährt Peking die Sorge, dass mögliche neue Mutationen des Coronavirus nicht rechtzeitig entdeckt werden könnten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat von Peking mehr Transparenz verlangt. Der WHO-Notfallkoordinator Michael Ryan sagte kürzlich, „wir haben immer noch nicht die kompletten Daten“. Man gehe davon aus, dass die von China veröffentlichten Zahlen über die Belegung von Intensivstationen und Todesfälle „das wahre Ausmaß unterrepräsentieren“.