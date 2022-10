Coscos Hamburg-Deal : Tollerort als „warnendes Beispiel“

Manchmal hilft es vielleicht, die Dinge aus der Distanz zu betrachten. Für den amerikanischen Chinafachmann Isaac Kardon vom U.S. Naval War College ist der Hamburger Hafen nur einer von rund hundert Punkten auf der Weltkarte in seinem Büro, auf der er seit Jahren Chinas maritime Expansion dokumentiert. In Europa hat seine Karte jetzt 14 Punkte.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Die am Mittwoch vom Bundeskabinett in Berlin genehmigte Beteiligung des chinesischen Staatskonzerns Cosco an einem der vier Terminals des Hamburger Hafens ist aus seiner Sicht ein „warnendes Beispiel“ für Coscos wachsende Marktmacht in Europa. Dass die Bundesregierung den Anteil des Unternehmens am Terminal Tollerort auf maximal 24,9 Prozent begrenzt hat, ändert seiner Ansicht nach wenig.