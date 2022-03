Haltung zum Ukraine-Krieg : Chinesischer Besuch bei Wackelkandidat Indien

Mit Blick auf den russischen Angriff auf die Ukraine laufen die Räder der Diplomatie auch in Asien auf Hochtouren. Während der Westen auf Indien Druck wegen seiner Rücksicht auf Russland ausübt, hat das Land nach langer Eiszeit wieder Chinas Außenminister Wang Yi am Freitag in Neu Delhi empfangen. Es war der erste Besuch eines Mitglieds der chinesischen Führung in Indien seit der Eskalation des Konflikts an der umstrittenen Grenzlinie zwischen den beiden Ländern im Himalaja.

Das Ziel sollte offenbar sein, die Beziehungen wieder in normalere Bahnen zu lenken. Berichten zufolge möchte Peking Indiens Ministerpräsident Narendra Modi überzeugen, am Gipfel der BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) teilzunehmen, der später in diesem Jahr in Peking stattfinden soll. Indien sieht als Voraussetzung einer Normalisierung aber den Rückzug sämtlicher chinesischer Truppen aus den Spannungsgebieten, in denen sich die beiden Seiten seit Mai 2020 gegenüber stehen.

Daneben sollte es bei den Gesprächen aber auch um den Konflikt in Osteuropa gehen. Mit dem Besuch in Neu Delhi zeigt China, dass es mit seiner „neutralen“ Haltung im Ukraine-Krieg keineswegs alleine ist und stärkt Indien in seiner eigenen Zurückhaltung den Rücken. Als zwei der größten Länder haben sowohl China als auch Indien bisher die russische Invasion in der Ukraine nicht klar verurteilt.

Als Regierung, die immer engere Verbindungen zu den westlichen Ländern gesucht hat, wächst der Druck auf Neu Delhi, Indiens Position zu überdenken. So hatte der amerikanische Präsident Joe Biden Anfang der Woche vor Geschäftsleuten gesagt, dass Indiens Haltung in diesem Konflikt als einzigem unter den amerikanischen Verbündeten „etwas wackelig“ sei. Für Verwunderung hatte insbesondere gesorgt, dass Indien auch ein Angebot Russlands angenommen hatte, russisches Öl zu vergünstigten Preisen einzukaufen.

Doch Neu Delhis gute Beziehungen zu Moskau gehen bis in die Zeit der Sowjetunion zurück. Gerade auch im zunehmenden strategischen Wettbewerb mit China setzt Indien zu einem erheblichen Teil auf russische Waffen. „China, nicht Russland, ist noch immer die größte Bedrohung”, kommentierte am Freitag die Zeitung „Hindustan Times“. Sie warnte, dass die Freunde „der freien Welt“ sich von Indien ausgerechnet in dem Moment abwenden könnten, in dem Indien besonders auf ihre Hilfe angewiesen sei. „Indien bekommt die Hitze zu spüren, das ist keine Frage“, sagte der amerikanische Südasien-Fachmann Michael Kugelman der BBC. Es sei ein größeres diplomatisches Risiko damit verbunden, sich nicht festlegen zu wollen, als in der Vergangenheit.

Besuche in Afghanistan und Pakistan

Auf der anderen Seite ist Neu Delhi nicht dazu bereit, im Verhältnis mit Peking zu Normalität zurückzukehren. Das zeigte sich auch an der Art und Weise, wie Wang Yi in Neu Delhi empfangen wurde. Anders als normalerweise üblich, war der Besuch nicht offiziell angekündigt. Die Bestätigung ließ sogar noch auf sich warten, als die indische Presse schon am Donnerstagabend berichtet hatte, dass der chinesische Außenminister in Neu Delhi gelandet sei. Erst Stunden später postete Indiens Außenminister Subrahmanyam Jaishankar auf Twitter ein Foto, das ihn zusammen mit Wang Yi am Freitag vor ihrem Gespräch in Neu Delhi zeigte. Ein Treffen mit Narendra Modi, das laut der indischen Presse von der chinesischen Seite gewünscht war, kam nicht zustande.

Dafür hatte Wang Yi zuvor den indischen Nationalen Sicherheitsberater Ajit Doval getroffen. Die beiden sind als Sonderbeauftragte mit der Grenzfrage beauftragt. Die Gespräche sollen in freundlicher Atmosphäre abgelaufen sein, berichtete der Sender NDTV. Indien hatte demnach seine Forderung nach einem möglichst baldigen und umfassenden Rückzug ausgesprochen. Tatsächlich haben sich die Truppen beider Seiten an einigen Orten von der Line of Actual Control (LAC) zurückgezogen. Aber noch immer stehen sich Tausende Soldaten an anderen Orten gegenüber. Zuletzt hatten am 11. März in einem Grenzort Kommandeure beider Seiten zu ihrer mittlerweile 15. Gesprächsrunde getroffen. Die Gespräche blieben ohne Ergebnis.

Der chinesische Außenminister hatte vor Indien auch Pakistan und Afghanistan besucht und reiste am Freitag nach Nepal weiter. Für Irritationen hat in Indien eine Bemerkung Wang Yis bei einem Treffen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit in Pakistan gesorgt. China hege „dieselben Hoffnungen“ wie die islamischen Länder bezüglich der zwischen Indien und Pakistan gespaltenen Region Kaschmir, hatte Wang Yi gesagt. Neu Delhi wird dafür kritisiert, dass es dem indisch kontrollierten Teil der Region den Autonomiestatus genommen hat. Die Äußerung Wang Yis hatte Neu Delhi als Einmischung in seine inneren Angelegenheiten zurückgewiesen. Andere Länder hätten in dieser Frage „nicht mitzureden“.