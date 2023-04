Das FBI untersucht am 9. Februar in Quantico Material, das von dem über dem Meer abgeschossenen Ballon stammt. Bild: dpa

Der mutmaßliche chinesische Spionageballon, den die amerikanischen Streitkräfte Anfang Februar vor der Küste von South Carolina abgeschossen haben, soll in der Lage gewesen sein, militärische Informationen zu sammeln und nach Peking zu senden. Der amerikanische Fernsehsender NBC berichtete am Montag unter Bezug auf amerikanische Regierungsvertreter, trotz der Bemühungen des Pentagons, militärische Einrichtungen vor der Abschöpfung zu schützen, habe Peking den Ballon über mehrere kritische Einrichtungen steuern und Informationen in Echtzeit empfangen können. Es habe sich hauptsächlich um elektronische Signale von Waffensystemen sowie um Kommunikation des Personals in Militärbasen gehandelt.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Der nachrichtendienstliche Schaden wäre den Angaben nach weit größer gewesen, hätte das amerikanische Militär nicht versucht, die Abschöpfung zu blockieren, hieß es weiter. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats John Kirby sagte am Montag, er könne den Bericht nicht bestätigen. Er wolle der forensischen Untersuchung nicht vorgreifen.

Flug über Militärbasis mit Atomraketen

Im Pentagon verwies man auf Informationen vom Februar, wonach der Ballon einen „begrenzten Mehrwert“ für die Chinesen hatte gegenüber den Informationen, welche Peking mit Satelliten sammeln könne. Der Ballon soll zudem über einen ferngesteuerten Selbstzerstörungsmechanismus verfügt haben. Es sei unklar, ob dieser defekt gewesen sei oder warum Peking davon keinen Gebrauch gemacht habe.

Der Ballon war am 28. Januar über Alaska in den amerikanischen Luftraum eingedrungen. Danach überflog er unter anderen den Bundesstaat Montana, wo er sich einige Zeit über der „Malmstrom Air Force Base“ aufhielt. Dort sind Einheiten des „Air Force Global Strike Command“ stationiert sind, das nukleare Interkontinentalraketen des Typs Minuteman III betreibt.

Mehr zum Thema 1/

Nachdem ein F-22-Kampfflugzeug den Ballon vom Himmel geholt hatte, sagte Präsident Joe Biden, er habe Tage zuvor den Befehl erteilt, das Objekt abzuschießen. Das Pentagon habe wegen der Gefahr herabfallender Teile geraten abzuwarten, bis der Ballon sich nicht mehr über Festland befinde. Peking warf Washington eine „Überreaktion“ und einen „Verstoß gegen die internationale Praxis“ vor. Es habe sich um ein „ziviles Luftschiff“ für wissenschaftliche Zwecke gehandelt, das durch „höhere Gewalt“ in den amerikanischen Luftraum gelangt sei. Die Republikaner warfen Biden vor, zu lange gewartet zu haben.