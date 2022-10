Machtritual in Peking : So läuft Xi Jinpings Parteitag ab

Chinas Machthaber Xi Jinping (Archivbild) Bild: AP

Was wird aus der Corona-Politik? Wie viel Freiheit behält die Wirtschaft? Und wer rückt in die Führung auf? Beobachter werden Xis Rede am Sonntag genau sezieren. Und das, was am siebten Tag geschieht.