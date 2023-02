Ein chinesisches Schiff hat nach Angaben aus Manila eine Crew der philippinischen Küstenwache mit einem „militärischen Laserlicht“ geblendet. Das philippinische Schiff war im Einsatz, um Truppen und Vorräte auszutauschen, die sich auf einem zu militärischen Zwecken absichtlich auf einer Untiefe gestrandeten alten ehemaligen philippinischen Kriegsschiff befinden. Die philippinische Besatzung auf der Brücke sei durch den grünen Laserstrahl, der zwei Mal in ihre Richtung gelenkt wurde, vorübergehend erblindet, hieß es in der Mitteilung der Küstenwache vom Montag. Zudem warf die Behörde dem chinesischen Schiff „gefährliche Manöver“ in einem Abstand von nur 140 Metern zu dem philippinischen Schiff vor.

Der Vorfall hat sich den Angaben zufolge schon am 6. Februar rund 20 Kilometer vom Second Thomas Shoal ereignet, einem unter Wasser gelegenen Riff der unter mehreren Ländern umstrittenen Spratly-Inselgruppe. Dort dient ein auf Grund gelaufenes, verrostetes Transportschiff aus dem Zweiten Weltkrieg philippinischen Soldaten als militärischer Außenposten.

In der Vergangenheit hatte die chinesische Küstenwache mehrfach auf verschiedenen Wegen den philippinischen Versorgungsschiffen den Zugang zu dem Riff blockiert. Es ist auch nicht das erste Mal, dass chinesische Schiffe auf derartige Weise Laser einsetzen. Vor etwa einem Jahr warf die Regierung in Canberra der chinesischen Marine vor, Menschenleben gefährdet zu haben, nachdem sie einen Laser auf ein Flugzeug der australischen Luftwaffe gerichtet hatte.

China reklamiert fast das ganze Südchinesische Meer für sich

Die Küstenwache in Manila bezeichnete den Vorfall als „eklatante Missachtung und klare Verletzung der philippinischen Souveränitätsrechte“. Die chinesische Küstenwache habe nur Chinas Souveränität und maritime Ordnung verteidigt, wies ein Sprecher des Außenministeriums in Peking die Vorwürfe nach Agenturberichten zurück. Das philippinische Schiff sei unbefugt und ohne Erlaubnis der chinesischen Seite in die Gewässer um das Riff eingedrungen. Die Untiefe, die von Manila als Ayungin Shoal und von Peking als Renai Riff bezeichnet wird, liegt Manila zufolge in der exklusiven Wirtschaftszone des Landes. Sie befindet sich seit dem Jahr 1999 unter Kontrolle des philippinischen Militärs.

China reklamiert fast das gesamte Südchinesische Meer für sich. Im Jahr 2016 warf ein Schiedsgericht in Den Haag dies aber als unrechtmäßig zurück. Erst vor wenigen Tagen haben die USA und die Philippinen angekündigt, gemeinsame Patrouillenfahrten im Südchinesischen Meer wiederaufzunehmen. Zudem haben sie vereinbart, dass die Vereinigten Staaten Zugang zu weiteren Militärstützpunkten auf den Philippinen bekommen.