Peking sendet gleichzeitig Signale von Affront und Entspannung. Während China den deutschen Finanzminister Christian Lindner von der Taiwan gegenüber zugewandten FDP kurz vor seinem geplanten Peking-Besuch wieder auslud, empfing Außenminister Qin Gang am Montag den amerikanischen Botschafter. Qin offenbarte Nicholas Burns dabei ein leichtes Tauwetter, das wohl auch in Berlin ankommen sollte. Denn am Dienstag wird Chinas Außenminister in Deutschland erwartet.

Qin sagte zum amerikanischen Botschafter, es sei „unbedingt notwendig, die chinesisch-amerikanischen Beziehungen zu stabilisieren, eine Abwärtsspirale zu vermeiden und Unfälle zwischen China und den USA zu verhindern“. Das sei auch für die Welt von großer Bedeutung, sagte Qin, der Burns erstmals in seiner neuen Funktion als Außenminister empfing.

Burns hatte seinen Botschafterposten schon im April vergangenen Jahres angetreten. Sein Beglaubigungsschreiben jedoch konnte er erst vor zwei Wochen dem Staats- und Parteichef Xi Jinping übergeben. Das Gespräch zwischen Qin und Burns in Peking war jetzt eine der ranghöchsten Unterredungen zwischen Vertretern beider Staaten seit der Ballon-Affäre zu Jahresanfang.

Qin warb dafür, die Beziehungen zu den USA wieder auf „den richtigen Weg“ zu führen. Dafür legte er allerdings Bedingungen fest, die sich von Chinas alten Positionen nicht sonderlich unterscheiden. Insbesondere müsse Washington „aufhören, das Ein-China-Prinzip auszuhöhlen“, sagte Qin. Mit diesem „Prinzip“ meint China, das Taiwan ein Teil Chinas und der einzig legitime chinesische Staat die Volksrepublik sei. Qin nannte dies gegenüber Burns „Chinas Grundprinzip“, das zu respektieren sei.

China über Reise der taiwanischen Präsidentin verärgert

Schuld an der Lage gab der Chinese allein den Vereinigten Staaten. Man könne nicht wie Washington einerseits bessere Kommunikationskanäle verlangen und andererseits China „unterdrücken und eindämmen“, sagte Qin. Amerikanische „fehlerhafte“ Taten und Worte hätten das „mühsam erreichte positive Moment“ nach dem Treffen zwischen Xi und Präsident Joe Biden in Indonesien vom vergangenen Jahr wieder zunichte gemacht. Jetzt sollten die USA „tief nachdenken“ und „China auf halbem Wege treffen“, um die Beziehungen zu verbessern. Letzteres hatte auch Botschafter Burns vergangene Woche geäußert: Washington sei bereit zu reden, hoffe aber, dass China auf halbem Wege entgegenkomme.

Nach dem Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons vor der Küste von South Carolina Anfang Februar hatten die ohnehin angespannten amerikanisch-chinesischen Beziehungen einen neuen Tiefpunkt erreicht. Der Ballon hatte zuvor von Alaska und Kanada kommend das amerikanische Festland überquert und – Berichten zufolge – Echtzeitbilder sensibler militärischer Anlagen nach China senden können. Peking wies dies zurück und behauptete, das Flugobjekt habe wissenschaftlichen Zwecken gedient und sei vom Kurs abgekommen.

Außenminister Antony Blinken hatte wegen des Vorfalls eine geplante Reise nach Peking abgesagt. Bemühungen Washingtons, diese im Frühjahr nachzuholen, auch um die Bedeutung von Kommunikationskanälen in Krisenzeiten zu unterstreichen, scheiterten am chinesischen Widerstand. Zuletzt soll der Empfang der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen durch Kevin McCarthy, den Sprecher des Repräsentantenhauses, Anfang April in der Nähe von Los Angeles Anlass für Peking gewesen sein, Blinkens Reisewünsche zu ignorieren. Zudem hatten amerikanische Geheimdiensterkenntnisse, wonach Peking Waffenlieferungen an Moskau erwäge, die Beziehungen weiter belastet. Präsident Biden drohte für den Fall mit Sanktionen.

Nicholas Burns teilte per Twitter mit, in dem Gespräch mit Qin sei es um die „Herausforderungen“ in den bilateralen Beziehungen und die Notwendigkeit von Kommunikationskanälen auf hoher Ebene gegangen. China hatte zuletzt mit einer Reise von Xi nach Moskau und einer Vermittlungsaktion zwischen Saudi-Arabien und Iran deutlich gemacht, dass es die Dominanz der Vereinigten Staaten in der internationalen Politik herauszufordern trachtet. Jake Sullivan, der Nationale Sicherheitsberater, und Finanzministerin Janet Yellen wiederum hatten kürzlich in Grundsatzreden hervorgehoben, dass sie im Wettbewerb mit China auf ein „de-risking“, nicht aber auf ein „decoupling“ setzen.