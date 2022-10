Supermacht am Limit : China schwächelt

Im Mai zog Liu Yang in ihre unfertige Wohnung ein. Es gab dort weder Fenster noch Türen, weder Strom noch Wasser. Hundert Eigentümerfamilien hatten sich gemeinsam auf diesen Schritt verständigt. Vor vier Jahren hatten sie in der zentralchinesischen Stadt Xi’an die Verträge für ihre Wohnungen unterschrieben und einen Großteil des Kaufpreises bezahlt, doch der Bauträger zögerte die Fertigstellung immer wieder hinaus.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Yang, die einen Laden mit Eisenwaren betreibt, hat ihre gesamten Ersparnisse in die Wohnung gesteckt und sich zu­sätzlich Geld von Verwandten geliehen. Wegen der Pandemie liefen ihre Ge­schäfte so schlecht, dass sie irgendwann ihre Miete nicht mehr bezahlen konnte. „Wir konnten nicht länger warten“, sagt sie am Telefon.

Um zumindest Licht zu haben, kauften die hundert Familien Solarpaneele. Wasser schafften sie in Eimern auf Pritschenwagen heran. Zum Duschen gingen sie in öffentliche Badehäuser. Weil der Aufzug nicht funktionierte, richteten sie im Erdgeschoss eine Gemeinschaftsküche und Gemeinschaftstoiletten ein. Gemeinsam bezogen sie die ersten fünf Stockwerke, weil es zu mühsam war, in der Dunkelheit zu den höheren Etagen hochzusteigen. Sie schliefen in Gruppen, weil sie Angst hatten, dass der Bauträger Schlägertrupps schicken würde, um sie zu vertreiben.

Im August drängte die Lokalregierung sie zum Auszug. Sie versprach, dafür zu sorgen, dass die Wohnungen fertiggestellt würden. Noch gibt es keinen Fortschritt. Dafür bekommt Yang jetzt Anrufe von der Polizei, weil sie im Internet Protestaktionen organisiert hat.

So wie den betrogenen Eigentümern in Xi’an ergeht es gerade vielen Menschen in China. Der Immobilienmarkt steckt in einer tiefen Krise. Die vernichtet Ersparnisse, bringt Konzerne ins Wanken und treibt viele Kommunen noch tiefer in die Schulden. Zehntausende Eigentümer, deren bezahlte Wohnungen unfertig in der Landschaft stehen, haben aus Protest aufgehört, ihre Kredite zu bedienen. Ihr Boykott ist Ausdruck einer tiefen Verunsicherung, die sich in der Bevölkerung breitmacht.

China hat seinen Zenit wohl schon überschritten

Jahrzehntelang war China ein Land auf der Überholspur. Die Bevölkerung hat sich daran gewöhnt, dass es immer nur aufwärts geht. Staats- und Parteichef Xi Jinping erklärte Chinas Wiederaufstieg für unaufhaltsam und erweckte den Eindruck, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis das Land Amerika den Rang als führende Supermacht streitig machen würde. Nur ein Jahr ist es her, dass Ökonomen sich mit Vorhersagen überboten, wann China die Vereinigten Staaten als größte Volkswirtschaft der Welt überholen werde. Inzwischen mehren sich die Stimmen, die meinen, dass China seinen Zenit womöglich schon überschritten habe.

Von all dem wird Xi Jinping nicht sprechen, wenn er am Sonntag in Peking den 20. Parteitag der Kommunistischen Partei eröffnet. Er wird sich als Garant für ein geeintes, stabiles Land mit wachsendem Wohlstand und globalem Einfluss präsentieren.

Doch die Propaganda hat sich so weit von der Wirklichkeit entfernt, dass sie bei vielen immer weniger verfängt. In den nächsten fünf bis zehn Jahren seiner Herrschaft wird Xi Jinping damit umgehen müssen, dass China an seine Grenzen stößt. Die Zeiten des rasanten Wachstums sind wohl vorerst vorbei.

Xi Jinpings Corona-Politik hat alles nur noch schlimmer gemacht. Der China-Fachmann Richard McGregor vom Lowy Institute in Sydney glaubt sogar: „Was immer China noch für Probleme hat, das größte ist die Null-Covid-Politik und wie es da wieder rauskommt.“

Zu Beginn der Pandemie lief es gut. Das Land hielt das Virus unter Kontrolle. Seine Wirtschaft wuchs schneller als die in Europa und Amerika. In Zhongnanhai, dem Sitz der chinesischen Führung, machte sich Hybris breit. Xi Jinping pries seine Corona-Politik als Beleg für die Überlegenheit des chinesischen Systems. Er ließ Chinas Impfstoffe in die ganze Welt exportieren und weigerte sich, wirksamere ausländische Vakzine ins Land zu lassen.