China schottet sich ab : Gefangen in der Echokammer

Seit mehr als zweieinhalb Jahren hat kaum ein ausländischer Politikberater mehr China besucht. Manche sagen gar, Scott Kennedy sei nun der erste. Der Senior Advisor beim Center for Strategic and International Studies in Washington hält das Fehlen persönlicher Gespräche für verheerend. Die Regierungen in Washington und Peking seien beide in ihrer jeweiligen Echokammer gefangen.

„Die amerikanisch-chinesischen Beziehungen sind in einem furchtbaren Zustand. Wir befinden uns auf einer Flugbahn, die irgendwann auf einen kinetischen Konflikt hinausläuft“, sagt Kennedy während einer Veranstaltung der Europäischen Handelskammer in Peking. Seine Aufgabe sei es, „die Tür zur Echokammer hier in Peking ein Stück weit zu öffnen, damit Luft reinkommt und um zu hören, was Leute denken, und dann nach Hause, nach Washington, zu gehen, die Tür der Echokammer dort zu öffnen und ein paar Gedanken zu teilen“.

Schon seine Anreise zeugt davon, wie schwierig der Austausch mit China geworden ist. Sein erster Einreiseversuch war im April am Lockdown in Schanghai gescheitert, der zweite daran, dass die chinesische Luftfahrtbehörde seinen Flug gestrichen hatte, weil während des vorigen American-Airlines-Flugs zu viele Passagiere positiv auf Corona getestet worden waren.

Kennedy machte einen Umweg über Taiwan und Südkorea und verbrachte 26 Tage in Quarantäne, bevor er sein erstes Gespräch in Peking führen konnte. China, sagt er, sei fast so hermetisch abgeriegelt wie Nordkorea.

Sicht auf China „verhärtet wie Zement“

In der chinesischen Echokammer habe sich die Überzeugung verfestigt, Amerika sei darauf aus, die Kommunistische Partei zu stürzen. In Washington habe sich die Sicht auf China „verhärtet wie Zement“. Auf beiden Seiten gebe es falsche Annahmen und Hardliner, die eine Dynamik in Gang setzen könnten, die zu einem militärischen Konflikt führe. Mit jedem verschlossenen Gesprächskanal steige die Gefahr von Fehlkalkulationen.

Nun hat Kennedy zwar die Einreisehürden überwunden. In China trifft er aber auf neue Hindernisse. Die allgegenwärtige Überwachung führt dazu, dass seine Gesprächspartner Selbstzensur üben. Sie stehen unter Druck, sich dem offiziellen Narrativ zu unterwerfen. Hinzu kommt, dass sich die chinesische Führung so sehr abkapselt, dass in ehemals informierten Kreisen über den Kurs des Landes nur noch spekuliert werden kann.

Zwei Wochen vor dem großen Parteitag ist es zum Beispiel unmöglich zu erfahren, wer ins Politbüro und dessen Ständigen Ausschuss aufrücken wird. Unklar sei auch, sagt Kennedy, welche strategischen Überlegungen Staats- und Parteichef Xi Jinping bewogen haben, am 4. Februar mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine gemeinsame Erklärung über eine „Partnerschaft ohne Grenzen“ zu unterzeichnen. Das sei besonders problematisch, weil dieser Schritt in Washington zu einer massiven Verhärtung gegenüber China geführt habe.