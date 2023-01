Peking öffnet die Grenzen : Das Ende der chinesischen Selbstisolation

Ein Passagier am 8. Januar 2023 am Flughafen von Peking. Bild: AFP

Die Passagiere des Lufthansa-Flugs LH786 von Frankfurt ins chinesische Qingdao dachten erst, sie hätten Pech. Sie landeten am Samstag und damit einen Tag vor der Aufhebung der Hotelquarantänepflicht, die Reisen nach China fast drei Jahre lang zur Tortur gemacht hatte. Doch die Passagiere hatten Glück.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei.



Die Behörden von Qingdao zogen die neue Reisefreiheit spontan um einen Tag vor. Offensichtlich wollten sie sich ersparen, was sich in den vergangenen Tagen an anderen Flughäfen in China abgespielt hatte: stundenlange Diskussionen zwischen Passagieren und Seuchenschutzpersonal über Sinn und Unsinn der Hotelquarantäne.