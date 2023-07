Aktualisiert am

Der Hafen von Qingdao in China in einer Aufnahme aus dem Mai 2019 Bild: dpa

China mag keine Sanktionen – eigentlich. Nicht gegen sich selbst, aber auch nicht gegen andere Staaten. Denn aus Sicht Pekings stiften Sanktionen wirtschaftliches Chaos und gefährden das Wachstum.

Anna Schiller Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge

Ein dem chinesischen Ministerium für Staatssicherheit nahestehendes Forschungsinstitut warnte im Februar in einer Analyse zum Ukrainekrieg vor den Folgen von Strafmaßnahmen: Die Sanktionen der USA und Europas hätten Russlands Wirtschaft und seine technologische Innovationsfähigkeit geschädigt, während Russlands Gegenmaßnahmen die europäische Wirtschaft getroffen hätten. „Dies wird die Globalisierung der Wirtschaft in ihrem Fundament erschüttern“, mahnt der Autor. In internationalen Foren wie dem UN-Sicherheitsrat stimmt China folglich oft gegen Sanktionen, insbesondere wenn sie Peking politisch nahestehende Staaten wie Russland oder Nordkorea betreffen.