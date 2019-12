China, Russland und Iran : Manöver im Golf von Oman

China, Russland und Iran haben am Freitag ein gemeinsames Marinemanöver im Golf von Oman und im Indischen Ozean begonnen. Die viertägige Übung findet vor dem Hintergrund des Konflikts wegen des Atomabkommens mit Iran statt. An dem Manöver nehmen außer der iranischen Marine auch die Revolutionsgarden teil, die vom amerikanischen Präsidenten Donald Trump im April als „Terrororganisation“ eingestuft wurden.

„Neues Dreieck der Macht zur See“

Das gemeinsame Manöver mit China und Russland sei eine „Botschaft des Friedens, der Freundschaft und der anhaltenden Sicherheit durch Zusammenarbeit und Einigkeit“, sagte der iranische Konteradmiral Gholamresa Tahani im staatlichen Fernsehen, das von einem „neuen Dreieck der Macht zur See“ sprach. Gemeinsam üben die Marineeinheiten Hilfseinsätze für Schiffe, die in Brand geraten sind, und das Vorgehen gegen Angriffe von Piraten. Auch Schießübungen sind vorgesehen. Im staatlichen iranischen Fernsehen wurde ein russisches Kriegsschiff gezeigt, das in den südlichen Hafen Tschabahar einlief.

In den vergangenen Monaten gab es im Persischen Golf eine Reihe von Angriffen auf Öltanker. Außerdem schoss Iran eine amerikanische Drohne ab. Präsident Trump hatte daraufhin die Genehmigung für einen Gegenschlag erteilt, zog diese aber kurz vor der geplanten Ausführung zurück. Mitte September erfolgten Drohnen- und Raketenangriffe auf zwei wichtige Ölanlagen in Saudi-Arabien, zu denen sich die Houthi-Rebellen im Jemen bekannten. Die Amerikaner machten jedoch Iran dafür verantwortlich, Teheran bestritt jede Beteiligung.

Mehr zum Thema 1/

Japan entsandte unterdessen ein Marineschiff und zwei Aufklärungsflugzeuge zur Sicherung wichtiger Schifffahrtsrouten in den Persischen Golf. An der von Amerika geführten Marinemission zum Schutz der Straße von Hormuz wird sich Japan aber nicht beteiligen, wie die Regierung in Tokio am Freitag mitteilte. Iran hatte zuletzt wiederholt Tanker in der Straße von Hormus, der Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman, festgesetzt. Zudem wurden mehrere Tanker angegriffen, unter ihnen auch ein japanisches Schiff.