China rekrutiert im Westen : Im Dienst der Volksarmee

Frühere britische Soldaten sollen von der chinesischen Armee angeworben worden sein. Dem will London nun einen Riegel vorschieben. In Berlin wird geprüft, ob auch ehemalige Bundeswehr-Angehörige betroffen sind.

Das Bundesverteidigungsministerium will klären, ob ehemalige Bundeswehrsoldaten als Ausbilder der chinesischen Volksarmee tätig sind. Am Mittwoch sei eine entsprechende Untersuchung eingeleitet worden, teilte das Ministerium mit. Zuvor war bekannt geworden, dass die britische Regierung ehemalige Piloten der Royal Air Force davon abhalten will, Soldaten der chinesischen Volksarmee auszubilden.

Im Londoner Sicherheitsapparat ist die Rede von einem „Rekrutierungsprogramm“, das „mit Sorge und Missbilligung“ betrachtet werde, weil es „eine Bedrohung des Königreichs und westlicher Verbündeter“ darstelle. Ehemaligen Soldaten ist es bislang nicht verboten, ihre Dienste der Volksarmee zur Verfügung zu stellen. Nun sollen Maßnahmen „die Risiken begrenzen“.

Nach Informationen aus dem britischen Sicherheitsapparat versucht China seit 2019, über eine externe Agentur frühere Soldaten, auch jenseits der Luftwaffe, aus Großbritannien und anderen westlichen Ländern anzuwerben. Die Bemühungen seien seit dem Abflauen der Corona-Pandemie verstärkt worden.

Peking will Taktiken kennenlernen

Offenbar haben mindestens 30 britische Offiziere außer Diensten die „sehr großzügigen“ Angebote Chinas angenommen. Die Rede ist von Jahresgehältern von mehr als 250 000 Euro. Bislang gebe es aber keine Hinweise darauf, dass die ehemaligen Soldaten den „Official Secrets Act“ gebrochen hätten, der dazu verpflichtet, keine sicherheitsrelevanten Geheimnisse preiszugeben.

Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums sagte der F.A.Z., in Berlin sei „nichts bekannt“ über ehemalige deutsche Soldaten, die als Ausbilder in China tätig sind. Sollte es zu derartigen Verpflichtungen gekommen sein, „würde das Dienstrecht gelten“, das Pflichten für die Geheimhaltung vorsehe. Die Frage, ob es unter Beachtung des Dienstrechts grundsätzlich legal sei, dass ehemalige Bundeswehrsoldaten die Volksarmee beraten, blieb unbeantwortet.

James Heappey, Staatssekretär im britischen Verteidigungsministerium, kündigte eine Gesetzesänderung an, die ein abgestuftes Vorgehen ermöglichen soll. Danach würden die Soldaten eine formelle Warnung erhalten, bevor sie strafverfolgt würden. „Wir haben die betroffenen Leute kontaktiert und ihnen unsere Erwartung klargemacht, dass sie nicht länger Teil dieser Organisation sein sollen“, sagte er. Nach der offiziellen Warnung werde es zum Straftatbestand werden, mit der Ausbildung fortzufahren.

Nach Informationen aus dem Sicherheitsapparat hat keiner der britischen Ausbilder die F-35 geflogen, das modernste Kampfflugzeug der Royal Air Force. Viele hätten aber Erfahrungen mit anderen Typen gesammelt wie dem Eurofighter oder dem Tornado. Obwohl die Piloten auf Flugzeugen der chinesischen Luftwaffe ausgebildet würden, sei Peking „interessiert, westliche Taktiken und Operationsmethoden kennenzulernen“.

China verteidigt Angriff in Manchester

Heappey bezeichnete China als „Wettbewerber, der die britischen Interessen an vielen Orten der Welt bedroht“. China sei „auch ein wichtiger Ausbildungspartner“, aber es sei „kein Geheimnis, dass sie versuchen, Zugang zu unseren Geheimnissen zu finden“. Die Soldaten würden rekrutiert, „um die Fähigkeiten unserer Luftwaffe zu verstehen“, was insbesondere den militärischen Geheimdienst im Königreich beunruhige.

Die Beziehungen zur Volksrepublik haben sich deutlich verschlechtert, seit die britische Regierung die neuen Sicherheitsgesetze in Hongkong verurteilt und mehr als 100 000 Hongkong-Chinesen Dauervisa ausgestellt hat. Die Regierung in Peking hat gegen mehrere britische Abgeordnete und Wissenschaftler Sanktionen verhängt, die ihr Vorgehen in Hongkong und der Provinz Xinjiang kritisiert haben. Premierministerin Liz Truss erwägt, China in der außen- und sicherheitspolitischen Strategie vom „systematischen Wettbewerber“ zur „Bedrohung“ hochzustufen.

Zusätzliche Spannungen schafft ein Vorfall am chinesischen Generalkonsulat in Manchester, bei dem am Wochenende ein demonstrierender Hongkong-Chinese von Botschaftspersonal aufs Gelände gezerrt und verprügelt wurde. Der geschäftsführende Konsulatsleiter wurde ins Foreign Office einbestellt. Die Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Unterhaus, Alicia Kearns, berichtete am Dienstag vor Abgeordneten, dass Generalkonsul Zheng Xijuan persönlich die Plakate der Demonstranten zu Boden gerissen habe. Die Schläger seien als Mitglieder der chinesischen KP identifiziert worden.

In Peking wurde der Eingriff des Diplomaten verteidigt. Die Demonstranten seien „illegal eingedrungen“, weshalb das Personal „notwendige Maßnahmen“ zum Schutz des Konsulats eingeleitet habe, hieß es im Außenministerium. Diese Darstellung deckt sich nicht mit Videos des Vorfalls, die im Umlauf sind.