Der französische Präsident Emmanuel Macron hat am Montag die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu einem Mittagessen im Elysée-Palast empfangen, um die gemeinsame Chinareise vorzubereiten. Am Donnerstag ist in Peking ein trilaterales Gespräch mit Staats- und Parteichef Xi Jinping geplant. Hauptthemen sollen nach Angaben des Elysée der Ukrainekrieg sowie das Investitionsabkommen der EU mit China sein. Am Abend werden von der Leyen und Macron von Xi zu einem Staatsbankett empfangen.

Macron hat seine Reisepläne mehrmals aufgeschoben, zuletzt verzichtete er darauf, Anfang November kurz vor Bundeskanzler Olaf Scholz von Xi empfangen zu werden. Der französische Präsident verfolgt seit Langem das Ziel, die EU nicht von der chinesischen Staatsführung auseinanderdividieren zu lassen. Er zählte zu den scharfen Kritikern der chinesischen Belt and Road Initiative, wie die Neue Seidenstraße international genannt wird.

Im März 2019 traf Xi bei seiner Europareise im Elysée-Palast nicht nur auf Gastgeber Macron, sondern auch auf Bundeskanzlerin Angela Merkel und den damaligen EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker. Das war als Signal gemeint, dass Europa geeint sei und mit einer Stimme spreche. Bei seiner Chinareise im November 2019 flogen Bundesforschungsministerin Anja Karliczek und EU-Landwirtschaftskommissar Phil Hogan mit Macron im französischen Präsidenten-Airbus nach Schanghai.

Scholz lässt Macron abblitzen

Scholz hat Macron mit seinem Wunsch nach einem deutsch-französischen Schulterschluss in der Chinapolitik abblitzen lassen. Umso wichtiger ist dem Elysée der gemeinsame Auftritt mit der EU-Kommissionspräsidentin in der chinesischen Hauptstadt. „Wir kommen nicht als uneinige Staaten, sondern mit einer europäischen Position“, hieß es im Elysée.

Kritik des chinesischen EU-Botschafters an der jüngsten China-Rede von der Leyens wurde zurückgewiesen. Frankreichs Bedingung für das Investitionsabkommen sei es, dass Peking die Sanktionen gegen EU-Parlamentarier und europäische Institutionen aufhebe. Die Zuständigkeit liege bei der EU-Kommission.

Macron unterstützt den Ansatz von der Leyens, auf Risikominderung statt Entkopplung zu setzen. Die Rede der EU-Kommissionspräsidentin auf einer Veranstaltung des China-Instituts Merics in Brüssel war nach Angaben aus dem Elysée-Palast eng abgestimmt. Französische Unternehmen haben anders als deutsche ihr Engagement in China reduziert.

Alstom, Auchan und Carrefour haben ihr Chinageschäft aufgegeben, weitere Unternehmen erwägen ähnliche Schritte. Im Elysée-Palast wird betont, dass Macron „ehrgeizige Ziele“ in Bezug auf Marktzugang und faire Wettbewerbsbedingungen verfolge. Deshalb wird der Präsident von einer Unternehmerdelegation begleitet. Laut Elysée haben die Chefs des Elektrizitätskonzerns EDF, von Alstom, Veolia und Airbus zugesagt.

China soll Einfluss auf Russland nehmen

In der Delegation reist auch der Filmemacher Jean-Jacques Annaud mit, der seinen Film über den Brand der Kathedrale Notre-Dame vorstellen wird. Zudem bringt Macron Unternehmen nach China, die mit der Vorbereitung der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris befasst sind.

Zweite Etappe des Staatsbesuches ist die Stadt Guangzhou in der Provinz Guangdong in Südchina. Der Präsident wird vor mehr als 1000 Studenten der Sun-Yat-sen-Universität sprechen und den Austausch suchen, wie es im Elysée heißt. Am Abend ist ein informelles Abendessen von Macron und Xi mit Partnerinnen geplant.

Die Gespräche mit der chinesischen Staatsführung werden in Paris als besonders wichtig bewertet, da Peking Einfluss auf Moskau nehmen könne. Einen „Friedensplan“ gebe es nicht. Im Elysée wird stattdessen von zwölf Punkten gesprochen, bei denen es beispielsweise zum Einsatz von Atomwaffen Konvergenz gebe. Macron versuche, Raum für mehr zu schaffen.

Laut Philippe Le Corre, der am Asia Society Policy Institute zu China forscht, antizipiert Macron die Tatsache, dass die EU im Fall einer amerikanisch-chinesischen Eskalation gemeinsam über EU-Sanktionen zu entscheiden hätte. „Die Frage ist, ob Deutschland die Lehren aus seiner Energieabhängigkeit von Russland gezogen hat, um seine Chinapolitik zu definieren“, sagt Le Corre.