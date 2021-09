China gegen Zhao Wei : Eine Schauspielerin wird ausradiert

Die chinesische Sängerin und Schauspielerin Zhao Wei posiert 2018 in ihren Weinbergen von Chateau Monlot in Saint-Hippolyte im Südwesten Frankreichs. Bild: AFP

Eine der prominentesten Schauspielerinnen Chinas ist über Nacht aus der Öffentlichkeit des Landes so ausradiert worden, wie man es sonst von politischen Säuberungen kennt. Die Kinofilme und Fernsehserien, in denen Zhao Wei in den vergangenen zwanzig Jahren mitgespielt hat, sind auf Streaming-Plattformen nicht mehr erhältlich.

Auf Informationsseiten zu den Filmen wurde ihr Bild getilgt und ihr Name durch „xx“ ersetzt. Zhao Weis Fan-Seiten im Internet mit Millionen Followern wurden gelöscht. Mit ihr befreundete Schauspieler löschten Fotos aus sozialen Netzwerken, die sie gemeinsam mit Zhao zeigen.

Notorisch überhitzte Fan-Kultur

All das geschah ohne eine offizielle Erklärung. Handfeste Hinweise darauf, was ihr vorgeworfen wird, gibt es bisher nicht. Das Vorgehen gegen Zhao scheint Teil einer breiter angelegten Kampagne in der Unterhaltungsbranche zu sein. Gleichzeitig mit Zhaos virtueller Auslöschung teilte das Finanzamt mit, dass die Schauspielerin Zheng Shuang wegen Steuerhinterziehung umgerechnet 25 Millionen Euro Strafe zahlen muss. Die Videos des Kultur-Moderators und Musikproduzenten Gao Xiaosong verschwanden am gleichen Tag aus dem Internet.

Die Cyberaufsichtsbehörde kündigte an, Chinas notorisch überhitzte Fan-Kultur in die Schranken zu weisen. Und die mächtige Disziplinarkommission beklagte, dass die Anbetung der Stars eine toxische Kultur hervorgebracht habe, die Chinas Jugend die falschen Werte vermittle. „Wenn sie nicht reguliert und verändert wird, wird dies einen schädlichen Einfluss auf die Zukunft der Jugend und die Moral der Gesellschaft haben.“

Kampf dem Kapitalismus

Aufhorchen lässt auch der Text des nationalistischen Bloggers, Li Guangman, der den Wirbel um die Unterhaltungsindustrie als Teil eines „tiefgreifenden Wandels in Wirtschaft, Finanzen, Kultur und Politik“ beschreibt, als „tiefgreifende Revolution“ und „Rückbesinnung von den Kapitalisten zu den Massen“. Das könnte man getrost ignorieren, wenn der Text nicht von den Staats- und Parteimedien auf ihren Websites verbreitet worden wäre. Der China-Fachmann Bill Bishop schreibt, dies „kann man als Hinweis werten, dass die darin vertretenen Ansichten mit den Haltungen im Zentrum der Partei übereinstimmen“.

Li Guangman verknüpft zahlreiche politische Beschlüsse der vergangenen Wochen zu einer Metaerzählung über eine vermeintliche politische Kehrtwende, die in China gerade stattfinde. „Der Kapitalmarkt wird nicht länger ein Paradies für Kapitalisten sein, wo man über Nacht reich werden kann, der Kulturbetrieb wird nicht länger ein Paradies für sexsüchtige Stars sein und Medien und soziale Netzwerke werden nicht länger ein Ort sein, an dem westlicher Kultur gehuldigt werden kann.“

Als Begründung für die Kehrtwende nennt der Autor die Bedrohung durch die Vereinigten Staaten. China werde das gleiche Schicksal wie die Sowjetunion erleiden, wenn es sich „weiter auf die Kapitalisten verlässt“ und die chinesische Jugend durch den Konsum „billiger US-Unterhaltung“ verweichlichen lasse. Solche Thesen gibt es in Chinas ultralinkem Spektrum, zu dem auch Li Guangman gehört, schon lange.

Soziale Ungleichheit gefährdet die Legitimität der Kommunistischen Partei

Unter den Gutverdienern der Unterhaltungsindustrie dürfte der Text Befürchtungen nähren, die eine Grundsatzrede Xi Jinpings vor zwei Wochen geweckt hatte. Darin hatte der Staats- und Parteichef angeordnet, „exzessiv hohe Einkommen zu berichtigen und die (ungleiche) Einkommensverteilung zu korrigieren“. Spitzenverdiener sowie Unternehmen müssten der Gesellschaft mehr zurückgeben, sagte er. Sein Schlagwort vom „gemeinsamen Wohlstand“ ist seither allgegenwärtig.