Trotz Ukraine-Kriegs : China preist die Freundschaft zu Russland

Wer gedacht hatte, China könnte angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auf Distanz zu Moskau gehen, der wurde am Montag eines Besseren belehrt. Außenminister Wang Yi pries die chinesisch-russischen Beziehungen in seiner Jahrespressekonferenz in den höchsten Tönen. „Die chinesisch-russische Zusammenarbeit (…) trägt zu Frieden, Stabilität und Entwicklung in der Welt bei“, sagte Wang Yi. Er bezeichnete die Freundschaft zu Russland als „felsenfest“ und „eine der bedeutendsten bilateralen Beziehungen der Welt”. Weiter sagte er: „Egal wie düster die internationale Lage ist, China und Russland werden (…) ihre umfassende strategische Partnerschaft in der neuen Ära fortsetzen“.

Auf die Frage, ob China bereit sei, seinen Einfluss in Russland für eine Beendigung des Krieges in der Ukraine geltend zu machen, verwies Wang Yi auf ein Telefonat, das der chinesische Staatschef Xi Jinping am 25. Februar mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geführt hatte. Xi habe „seinen Wunsch ausgedrückt, dass Russland und die Ukraine so schnell wie möglich Friedensgespräche führen sollten“. Man habe die Hoffnung, dass in der bevorstehenden dritten Gesprächsrunde Fortschritte erzielt würden, sagte Wang Yi. China sei bereit, „wenn nötig“ als Vermittler einzugreifen. Details nannte der Minister aber nicht.

Peking spricht von einem „Ukraine-Problem“

Am Wochenende hatte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba gesagt, China habe seiner Regierung gegenüber ein Interesse signalisiert, „diesen Krieg zu stoppen“. Kuleba sagte weiter, „die chinesische Diplomatie hat ausreichende Instrumente, um einen Unterschied zu machen, und wir setzen darauf, dass (…) ihre Bemühungen erfolgreich sein werden“. Auf diese Äußerungen ging Wang Yi nicht ein. Auch in den chinesischen Staatsmedien wurden sie nicht diskutiert.

Der Außenminister vermied jegliche Kritik am Vorgehen Russlands und bedankte sich sogar bei der russischen und der belarussischen Regierung für deren Unterstützung der chinesischen Bemühungen, eigene Staatsbürger aus der Ukraine in Sicherheit zu bringen. Worte wie Krieg, Invasion oder Überfall nahm Wang Yi nicht in den Mund. Stattdessen sprach er vom „Ukraine-Problem“ und der „Situation in der Ukraine“. Er wiederholte die Darstellung, dass die „Situation“ auf „komplexe Ursachen“ zurückzuführen sei und dass die „legitimen Sicherheitsbedürfnisse aller Parteien“, also auch Russlands, beachtet werden müssten.

Mit Blick auf die humanitäre Krise in der Ukraine forderte Wang Yi, dass humanitäre Fragen nicht „politisiert“ werden dürften. Er rief die Kriegsparteien auf, „sicheren und reibungslosen“ Zugang für humanitäre Hilfe zu gewährleisten.

Alle kritischen Worte hob Wang Yi sich für die Vereinigten Staaten auf. Im Indopazifik versuche Washington, eine neue „Version der NATO zu etablieren, um das US-geführte Hegemonie-System aufrecht zu erhalten“. Amerika habe „die Kalte-Krieg-Mentalität wiederbelebt, Konfrontationen geschürt und Instabilität und Spaltungen befeuert“.

Die Jahrespressekonferenz des Außenministers findet alljährlich im Rahmen des Nationalen Volkskongresses statt. Aufgrund von Corona-Maßnahmen wurden die handverlesenen Journalisten aber nicht in die Große Halle des Volkes vorgelassen, sondern waren nur über eine Videoverbindung aus einem Pressezentrum mit Wang Yi verbunden. Dennoch wurde von ihnen verlangt, dass sie sich eine Nacht vorher in einem Hotel isolieren, um das Ergebnis eines Coronatests abzuwarten.