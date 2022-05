Konferenz mit Inselstaaten : Wie China seinen Einfluss im Pazifik ausbaut

Peking strebt Kooperationen in Sicherheitsfragen mit zehn Inselstaaten an. Einige von ihnen bekommen Besuch von Chinas Außenminister Wang Yi. Australien ist alarmiert.

China hat es sichtbar eilig, seinen Einfluss im Pazifik auszubauen. Nach dem Abschluss eines Sicherheitsabkommens mit den Salomon-Inseln will Peking in den kommenden Tagen weitere Pflöcke einschlagen. Bei einer Konferenz mit zehn Inselstaaten, die von Außenminister Wang Yi geleitet wird, sollen die Teilnehmer eine Vereinbarung über Polizeiausbildung, Zusammenarbeit im Bereich der Cybersicherheit, Dateninfrastruktur und Fragen der nationalen Sicherheit unterzeichnen. So steht es in einem Entwurf, den Peking an die betreffenden Länder übermittelt hat. Das Dokument wurde an mehrere Medien weitergegeben.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei.



„China wird mittlere und ranghohe Polizeitrainings für Inselstaaten des Pazifik abhalten“, heißt es in dem Papier, das als „Gemeinsame Entwicklungsvision“ bezeichnet wird. Peking stellt die Einrichtung forensischer Labore in Aussicht. Außenminister Wang Yi will die geplante Vereinbarung in den kommenden Tagen durch einen Besuchsmarathon in sieben Pazifikstaaten flankieren. Am Donnerstag traf er auf den Salomonen ein. Australien reagierte alarmiert.