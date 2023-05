In China ist eine neuerliche Corona-Welle in vollem Gange. Die Rede ist von Dutzenden Millionen Neuinfektionen. Doch die Behörden halten sich diesmal zurück.

Eine Straße in Peking am 29. Mai Bild: EPA

„Wir nähern uns dem Höchststand“, sagt der Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten in einem Pekinger Krankenhaus. Die Zahl der Corona-Patienten sei im Mai rapide angestiegen. „Unser Krankenhaus empfängt jeden Tag Hunderte von Patienten, und in einigen großen Krankenhäusern sind es zwei- bis dreihundert Patienten täglich“, berichtet der Arzt in einem örtlichen Gesundheitsmagazin. In China ist die zweite Welle nach der abrupten Öffnung des Landes vom Dezember in vollem Gange. Nur im Alltag spürt man davon wenig.

Jochen Stahnke Politischer Korrespondent für China, Taiwan und Nordkorea mit Sitz in Peking. Folgen Ich folge



Ob in Zügen oder Bussen, kaum einer trägt Maske, obwohl die Behörden dazu aufrufen. In den sozialen Medien berichten einige, wie sie trotz Infektion weiter zur Arbeit gehen, solange ihr Fieber nicht weiter ansteigt. Das Leben geht weiter, ein weiterer Lockdown ist nicht in Sicht. Jede Woche kämen vierzig Millionen Neuinfektionen hinzu, schätzte der Direktor des Nationalen Forschungszen­trums für Atemwegserkrankungen, Zhong Nanshan, kürzlich. Er rechnet damit, dass der Höhepunkt der neuerlichen Corona-Welle Mitte Juni mit wöchentlich 65 Millionen Neuinfektionen erreicht werde.