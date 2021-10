Vor der Konferenz von Glasgow : China macht kaum neue Zusagen beim Klimaschutz

Li Shuo am 28. Oktober in Peking Bild: Reuters

Wer gehofft hatte, dass sich China im Vorfeld der Konferenz von Glasgow noch zu ambitionierteren Klimazielen durchringen könnte, wurde am Donnerstagabend enttäuscht, als Peking seine sogenannten national festgelegten Beiträge (NDC) an die Vereinten Nationen überstellte. In dem 78 Seiten langen Dokument werden im Wesentlichen die schon gemachten Zusagen festgeschrieben: Der CO2-Emissions-Höchstands soll vor dem Jahr 2030 und die CO2-Neutralität vor dem Jahr 2060 erreicht werden. Bis 2030 will China 1,2 Milliarden Kilowatt an Wind- und Solarenergie installiert haben.

Manche Klimaschützer hatten gehofft, dass China den Zeitpunkt, ab dem die Emissionen sinken sollen, doch noch vorziehen könnte. Entsprechend ernüchtert fiel ihr Urteil aus: Das Dokument werfe „einen Schatten auf die globalen Klimabemühungen“, schrieb der Klimafachmann Li Shuo von der Greenpeace-Sektion in Peking auf Twitter, der eher für ausgewogene Töne bekannt ist. China habe eine Chance verpasst. Lauri Myllyvirta vom Centre for Research on Energy and Clean Air beklagte, dass das Dokument keine Antworten auf die Fragen liefere, bis zu welcher Höhe die Emissionen steigen und wie schnell sie anschließend sinken sollen. China ist berüchtigt für seine mangelnde Detailtiefe bei seinen Klimazusagen.