Chinas neue Nummer zwei : Aufstieg trotz des Desasters von Schanghai

Der neue zweite Mann Chinas Li Qiang am 23. Oktober bei seiner Vorstellung auf dem Parteitag Bild: Bloomberg

Es gehört zu den Eigenheiten des ­chinesischen Systems, dass es ­Funktionäre an die Spitze der Kommunistischen Partei spült, von denen die meisten Chinesen noch nie gehört haben. Das würde auch für Li Qiang gelten, wenn es im April und Mai nicht den chaotischen Lockdown in Schanghai gegeben hätte. Li Qiang war als Parteisekretär der Stadt der Hauptverantwortliche für das Geschehen. Als eifriger Krisenmanager ist er nicht in Erscheinung ­getreten. Damals gab es Gerüchte über seine bevorstehende Absetzung.

Dennoch hat Staats- und Parteichef Xi Jinping den 63 Jahre alten ­Funktionär nun zur Nummer zwei in der Hierarchie der Kommunistischen Partei berufen und ihn damit zum künftigen Ministerpräsidenten befördert. Dass Xi trotz des verpfuschten Lockdowns an ihm festhält, dürfte Li zu einem besonders loyalen Kabinettschef machen.

Seine Beförderung ist ein Schlag ins Gesicht der Schanghaier. Der Lockdown war für China ein Wendepunkt. In der modernsten Stadt des Landes gingen bei Millionen Menschen die Essensvorräte aus. Kranken wurde der Zugang zu medizinischer Versorgung verwehrt. Das hat Investoren verschreckt, einen Exodus von Ausländern in Gang gesetzt und Teile der Mittelschicht nachhaltig verunsichert. In den meisten Ländern würde das für einen Rücktritt oder eine Entlassung reichen.

Schon länger galt Li als Anwärter auf den Posten des Ministerpräsidenten. Er ist ein enger Vertrauter des Staats- und Parteichefs. Xi kennt ihn aus seiner Zeit als Gouverneur und Parteisekretär der Provinz Zhejiang, in der Li unter ihm diente. Als Xi 2015 nach Amerika reiste, nahm er Li mit. Dann hob er ihn auf den Posten des Parteichefs von Schanghai, der als Sprungbrett für höhere Weihen in Peking gilt. In der Öffentlichkeit hat sich Li zuletzt nur noch mit Lob für Chinas Führer zitieren lassen. Mit Sätzen wie: „Alle unsere Erfolge haben wir der starken Führung des Zentralkomitees und Genosse Xi als dessen Kern zu verdanken.“ Ein anderes Mal sprach er über den „glorreichen Marxismus“.

Dabei stammt Li aus Wenzhou, einer Stadt, die für ihren Unternehmergeist bekannt ist. Sie liegt in der Provinz Zhejiang, in der Li 2012 in Xis Fußstapfen zum Gouverneur aufstieg. Damals gab er der Wirtschaftszeitschrift „Caixin“ ein Interview. Darin lobt er die Vitalität der Privatwirtschaft und den inzwischen in Ungnade gefallenen Gründer des Technologiekonzerns Alibaba, Jack Ma. Er beschreibt Reichtum als Glücksquelle und Antrieb zum Handeln. Über seine künftige Wirtschaftspolitik als Ministerpräsident sagt das aber nichts aus. Die Zeiten haben sich geändert. Und chinesische Funktionäre sind bekannt für ihre Wendigkeit.