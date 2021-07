Ursprung des Coronavirus : China lehnt WHO-Inspektion in eigenen Laboren ab

Zeng Yixin, der stellvertretende Leiter der Nationalen Gesundheitskommission, am 22. Juli 2021 in Peking Bild: AP

Die chinesische Regierung hat den Plan der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zurückgewiesen, auf der Suche nach dem Ursprung des Coronavirus auch zwei Labore in Wuhan zu untersuchen. Der stellvertretende Leiter der Nationalen Gesundheitskommission, Zeng Yixin, bezeichnete den Plan am Donnerstag als „respektlos gegenüber dem gesunden Menschenverstand und arrogant gegenüber der Wissenschaft“. Weiter sagte er: „Solch einem Vorschlag für die Ursprungssuche können wir unter keinen Umständen zustimmen.“

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus hatte den Mitgliedsstaaten in der vergangenen Woche einen Vorschlag für das weitere Vorgehen unterbreitet. Der Plan sieht fünf Schritte vor, darunter weitere Studien zu den Tiermärkten in und um Wuhan sowie „Inspektionen in relevanten Laboren und Forschungsinstituten in jener Gegend, in der im Dezember 2019 die ersten menschlichen Fälle identifiziert wurden“. Bei der Vorstellung des Plans hatte Tedros gesagt, „wir erwarten von China, dass es diese nächste Phase des wissenschaftlichen Prozesses unterstützt, indem es alle relevanten Daten im Geiste der Transparenz teilt.“

China zeigt sich „sehr überrascht“

Der stellvertretende Leiter der chinesischen Gesundheitskommission zeigte sich „sehr überrascht“ über das WHO-Papier. Er rief die Organisation auf, die Nachforschungen nach dem Ursprung des Coronavirus „als wissenschaftliche Angelegenheit zu behandeln und politischen Einfluss zurückzudrängen“. Er berief sich auf den Abschlussbericht einer gemeinsamen Mission aus WHO-Experten und chinesischen Wissenschaftlern, in dem die Hypothese eines Laborunfalls im März als „extrem unwahrscheinlich“ bezeichnet wurde.

Generaldirektor Tedros sagte jedoch vergangene Woche, es sei „vorschnell“, die Möglichkeit auszuschließen, dass die Pandemie durch einen Laborunfall ausgelöst worden sein könnte. „Ich habe selbst in Labors gearbeitet. Laborunfälle passieren“, sagte er. Zudem beklagte er einmal mehr, dass die WHO-Delegation, die Wuhan im Februar besucht hatte, keinen Zugang zu den Rohdaten der ersten bekannten Coronapatienten erhalten hatte.