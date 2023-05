China sendet widersprüchliche Signale nach Deutschland aus. Die Regierung in Peking hat kurzfristig Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) ausgeladen, der eigentlich am Mittwoch in der Hauptstadt der Volksrepublik unter anderem seinen Amtskollegen Liu Kun treffen wollte. Gleichzeitig wird der chinesische Außenminister Qin Gang diese Woche in Deutschland erwartet.

Dienstagabend wollte Lindner nach Fernost aufbrechen, erste Station war China, zweite Japan, wo von Donnerstag an die Finanzminister aus der Gruppe der sieben klassischen Industrieländer (G7) tagen werden. Bei Letzterem wird es bleiben. In Peking wollte der FDP-Politiker sich ein erstes Mal mit seinem chinesischen Amtskollegen austauschen. Am Montag hieß es in Berlin, das chinesische Finanzministerium habe am Wochenende darum gebeten, die für den 10. Mai geplanten Gespräche aus terminlichen Gründen zu verschieben. Bei dem Besuch sollten die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen und der ranghohe Finanzdialog vorbereitet werden. Das Treffen soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Handelt es sich um eine Botschaft an die FDP?

Dass ein lange vorbereitetes Gespräch wegen Terminproblemen abgesagt werden muss, legt jedoch nahe, dass andere Gründe hinter der Ausladung stehen. Einer könnte die Reise von Lindners Parteifreundin, Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger, Ende März nach Taiwan sein. Es war der erste Besuch eines deutschen Regierungsmitglieds seit mehr als 25 Jahren in der Inselrepublik, die Peking offiziell als Teil Chinas betrachtet. Der Sprecher des Außenministeriums, Wang Wenbin, hatte die Reise als „ungeheuerlichen Akt“ kritisiert. China habe bei der deutschen Seite Protest eingelegt und seine „scharfe Missbilligung“ zum Ausdruck gebracht.

Auch Lindner hat selbst schon den Unmut der Mächtigen in Peking auf sich gezogen. 2019 war das. Als FDP-Vorsitzender besuchte er damals Hongkong. In der ehemaligen britischen Kronkolonie eröffnete er nicht nur ein Büro der FDP-nahen Naumann-Stiftung, sondern traf sich auch mit Oppositionsvertretern. Als er anschließend in Peking eintraf, waren die Termine mit ranghohen Vertretern der Kommunistischen Partei plötzlich alle abgesagt. Bei den verbliebenen Gesprächen soll der Ton ausgesprochen unangenehm gewesen sein, um nicht zu sagen: unhöflich laut.

Chinas Außenminister kündigt Deutschland-Besuch an

Als der FDP-Vorsitzende ins Finanzministerium einzog, versuchte die chinesische Führung, den respektlosen Vorgang vergessen zu machen. Kein amtierender Minister, aber ein ranghoher Vertreter des Landes sollen ihn in seinem Büro besucht haben, um gut Wetter zu machen.

Dass es sich um ein „Problem“ Pekings mit der FDP handeln könnte, bestätigt der Umstand, dass der chinesischen Außenminister diese Woche nach Deutschland, Frankreich und Norwegen kommen wird. Qin werde diese drei Länder vom 8. bis 12. Mai auf Einladung der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und deren französischen und norwegischen Kolleginnen Catherine Colonna und Anniken Huitfeldt besuchen, teilte Außenamtssprecher Wang Wenbin am Montag in Peking mit. Weitere Einzelheiten nannte er zunächst nicht.

China bemüht sich, sich als Vermittler im Ukraine-Krieg ins Spiel zu bringen. Bei dem Europabesuch Qins könnte es aber auch um Taiwan gehen. Bei einem Besuch in Peking im vergangenen Monat hatte Baerbock sich besorgt über die Gefahren einer Eskalation der Spannungen rund um Taiwan sowie auch die Beschneidung von Menschenrechten in China geäußert - was Qin als „schulmeisterlich“ zurückwies. Peking betrachtet das demokratische und selbstverwaltete Taiwan als abtrünniges Gebiet, das es wieder eingliedern will. Es schließt dabei auch nicht militärische Gewalt aus.