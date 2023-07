Politische Freunde hat der Kriegstreiber im Kreml kaum, allenfalls Zweckverbündete. Wenn nun, wie jetzt vor den Vereinten Nationen geschehen, der wichtigste dieser Zweckverbündeten Kritik am Verhalten Wladimir Putins äußert, sollte dieser hinhören.

Solange Putin den Westen durch seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine in Atem hält, ist China mit ihm zufrieden und lässt auch auf internationaler Bühne nichts auf ihn kommen. Wenn aber chinesische Interessen unmittelbar tangiert werden, ist es schnell mit der vermeintlichen Freundschaft vorbei.

Putin und die Realitäten

Die Kündigung des Abkommens, das die Lieferung ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer regelte, könnte ein weiterer folgenschwerer Fehler Putins gewesen sein. China möchte unbedingt eine weltweite Ernährungskrise verhindern. Das Land ist auch selbst betroffen.

Deshalb mahnte Peking vor den UN, man möge doch zu einem neuen Abkommen kommen. Formal ging der Appell natürlich an „beide Seiten“ in dem Konflikt. Aber da nur eine die Krise eskaliert, ist klar, an wen sich die Botschaft vor allem richtete.

Da man nicht mehr sicher sein kann, dass Wladimir Putin die Realitäten der Welt noch zur Kenntnis nimmt, muss man hoffen, dass irgendjemand im Kreml den Mut aufbringt, dem Herrscher zu sagen, dass China sehr wohl ohne Russland Weltpolitik machen kann, dass Moskau ohne Peking aber noch schneller absteigen wird als ohnehin schon.