Aktualisiert am

Pekings Coup in der Südsee

Pekings Coup in der Südsee :

Pekings Coup in der Südsee : Die Amerikaner kommen zu spät

Der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang und sein Amtskollege von den Salomonen, Manassah Sogavare, im Oktober 2019 in Peking Bild: AP

Das „Great game“ in der Südsee, das sich Amerika und China liefern, hat zuletzt et­was vom Wettlauf zwischen dem Hasen und dem Igel gehabt. Als der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, am Mittwoch gefragt wurde, ob die Unterzeichnung des Sicherheitsabkommens zwischen Peking und den Salomonen vorgezogen worden sei, um der Ankunft der amerikanischen Delegation auf der In­selgruppe östlich von Neuguinea zuvor­zukommen, antwortete dieser ausweichend. Er wolle hervorheben, was er tags zuvor schon einmal gesagt habe: Die Sicherheitskooperation zwischen beiden Staaten sei „offen, transparent und um­fassend“. Zu­dem ziele sie nicht auf eine dritte Partei. Das Abkommen ergänze die be­stehenden Mechanismen der Sicherheitskooperation, welche die Salomonen bilateral und multilateral unterhielten. Kein Grund zur Besorgnis, sollte das heißen.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Der Sprecher hatte schon am Dienstag mitgeteilt, dass der chinesische Außenminister Wang Yi und Jeremiah Manele, der Chefdiplomat der Inselgruppe, ein zwischenstaatliches Rahmenabkommen zur Sicherheitskooperation unterzeichnet hätten – und zwar „kürzlich“. Es ziele darauf, die „soziale Stabilität“ auf den Salomonen zu fördern und sei in beiderseitigem Nutzen. Details dazu, wie und wann genau die Unterzeichnung vonstattenging, teilte er nicht mit.