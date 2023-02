Bisher war es nur ein Verdacht. Jetzt aber wirft die japanische Regierung China offiziell vor, dass es in den vergangenen Jahren Spionageballons über Japan habe fliegen lassen. Nach einer neuen Untersuchung des Verteidigungsministeriums handelt es sich bei drei Ballons, die in den Jahren 2019, 2020 und 2021 über Japan gesichtet wurden, mit hoher Wahrscheinlichkeit um unbemannte Aufklärungsballons Chinas. Die Ballons hatten damals in Japan in sozialen Medien für Spekulation über Ufos und anderes gesorgt. Doch es blieb unklar, ob und wie die Regierung darauf reagiert hatte.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio.





Die jetzige Untersuchung der Vorfälle folgt auf den Abschuss eines chinesischen Aufklärungsballons durch die Vereinigten Staaten. Bei den drei Vorfällen handelt es sich nicht um die einzigen Sichtungen großer weißer Ballons über Japan.

Ministerpräsident Fumio Kishida sagte vor dem Parlament, die Regierung habe Peking über diplomatische Kanäle aufgefordert, solche Vorfälle zu unterbinden. Die Verletzung des japanischen Luftraums sei nicht akzeptabel. Die chinesische Regierung reagierte auf die Vorwürfe aus Tokio scharf. Ein Sprecher des Außenministeriums in Peking sagte, Tokio habe Peking beleidigt, ohne solide Beweise vorzulegen. Japan solle sich nicht der Propaganda anschließen.

Existiert ein Loch in der Abwehr?

In den Reihen der Liberaldemokraten von Kishida gibt es derweil Bemühungen, den rechtlichen Rahmen zu ändern, um den Abschluss solcher Spionageballons eindeutig zu erlauben. Nach geltendem Recht dürfen die Selbstverteidigungskräfte zum Beispiel Flugobjekte über Japan zur Landung zwingen, wenn eine direkte Bedrohung der japanischen Bevölkerung existiert. Es ist unklar, ob damit auch unbemannte Ballons erfasst sind. Nach Medienberichten sollen die geltenden Regeln neu und klar interpretiert werden, ohne das Gesetz selbst zu ändern.

Zunehmend wird in Japan auch zum Thema, dass die Regierung in den früheren Jahren in der Beobachtung und Analyse der weißen Ballons versagt habe. Der frühere Verteidigungsminister Itsunori Onodera, der den regierenden Liberaldemokraten angehört, fürchtet schon, dass ein Loch in der japanischen Abwehr existiere. „Es ist ein großes Problem, wenn die Regierung darin versagte, die Ballons als chinesische zu identifizieren“, sagte Onodera. „Es ist ein noch größeres Problem, wenn die Regierung die Ballons als chinesische identifizierte, aber keinen Protest in China erhob.“

Einer der Kritisierten ist der unkonventionelle LDP-Politiker Taro Kono, der 2020 Verteidigungsminister war, als einer der weißen Ballons über der Präfektur Miyagi gesichtet wurde. In einer Pressekonferenz fragte damals ein Journalist Kono, ob der Ballon zurückkehren könne. „Fragen Sie bitte den Ballon“, antwortete Kono. Am Mittwoch sagte Kono zu dem Vorfall im Parlament, er hätte damals auch mit Verweis auf Geheimhaltung jeden Kommentar ablehnen können.