Drei Monate sind die Proteste gegen Xi Jinpings Corona-Politik her. Die strengen Maßnahmen sind längst Geschichte. Eine junge Lehrerin aber sitzt noch immer in Haft. Ein Telegram-Chat könnte ihr zum Verhängnis werden.

Polizisten in Shanghai zerren am 27. November einen Demonstranten in ein Polizeiauto. Bild: AP

Als Zhai Dengrui in der Nacht des 27. November nach Hause kommt, ist sie aufgeregt. Sie hat das Gefühl, an einem besonderen Moment teilgehabt zu haben. Im Pekinger Botschaftsviertel hatten sich an jenem Abend Hunderte versammelt, um gegen Chinas Null-Covid-Politik zu protestieren. In anderen chinesischen Städten gab es ähnliche Mahnwachen. Einen derart ortsübergreifenden Protest hatte es in China seit 1989 nicht gegeben. Zhai Dengrui, eine junge Lehrerin, die erst vor Kurzem ihr Studium beendet hat, ist an jenem Abend nur eine unter vielen.

„In dem Moment hat sie sich keine großen Sorgen gemacht“, sagt ein Freund von ihr. Er sitzt in einem Pekinger Park und erzählt, wie Zhai ins Visier des chinesischen Sicherheitsapparats ge­raten ist. Durch einen „Zufall“, wie er sagt, scheinbar willkürlich herausgegriffen aus der Masse der Teilnehmer. „Wenn nicht sie, wäre es ein anderer gewesen“, sagt der Freund, dessen Name aus Si­cherheitsgründen nicht genannt werden kann.

Seit Heiligabend sitzt Zhai in Untersuchungshaft. Die Null-Covid-Politik, ge­gen die sie im November demonstrierte, gibt es nicht mehr. Die Proteste blieben eine Eintagsfliege. Aber die studierte Li­teraturwissenschaftlerin, die vorhatte, in diesem Jahr nach Oslo zu ziehen, um dort einen Master in Theaterwissenschaften zu machen, muss fürchten, dass Chinas Justiz an ihr ein Exempel statuiert. Ihr drohen bis zu fünf Jahre Haft. Drei ihrer Freundinnen sind ebenfalls im Gefängnis. Das harsche Vorgehen gegen die Gruppe lässt erahnen, warum die Proteste so schnell wieder abflauten.

Aus Sorge vor Überwachung auf Telegram kommuniziert

„Ich habe ihr an dem Abend gesagt, dass sie keine Parolen rufen soll, hinter denen sie nicht steht“, sagt Zhais Freund und senkt die Stimme, als zwei Angler an der Parkbank vorbeilaufen. Einer der beiden Männer trägt eine Jacke, die ihn als Wachmann ausweist. Am Tag vor der Versammlung im Pekinger Botschaftsviertel hatten in Schanghai manche De­monstranten „Nieder mit Xi Jinping“ gerufen. Auch in Peking waren vereinzelt solche Rufe zu hören. Doch sie wurden von anderen nicht erwidert.

Auslöser der Demonstrationen war ein Hochhausbrand in Urumtschi, bei dem mindestens zehn Menschen getötet wurden. Seuchenschutzmaßnahmen sollen die Rettungsarbeiten behindert haben. Zhais Freund sagt, die jungen Frauen hätten an jenem Tag zunächst im Netzwerk Wechat darüber diskutiert, wie sie der Toten gedenken könnten.

Aus Sorge vor Überwachung und Zensur seien sie dann auf die Plattform Telegram umgestiegen. Dort habe eine der Frauen ein Bild mit einem Aufruf zur Versammlung im Botschaftsviertel ge­postet. Dieser eigentlich harmlose Chat könnte den Frauen jetzt zum Verhängnis werden. Die Polizei bekam offenbar Zu­gang dazu, als sie die Frauen, wie etliche andere, kurz nach der Demonstration einbestellte und deren Mobiltelefone konfiszierte.

Der Freund glaubt, der Po­lizei gehe es nur darum, irgendwelche Personen vor Gericht zu stellen, um ihre Schuldigkeit getan zu haben. Der Chat diene ihnen als vermeintliches Beweismittel. Von einer der Freundinnen ist bekannt, dass die Polizei auch die Geodaten des Leihfahrrads auswertete, mit dem sie zu der Mahnwache gefahren war, sowie Bilder von Überwachungskameras und die Lokalisierung ihrer Handy­signale mithilfe von Fahrzeugen, die in der Nähe der Proteste platziert wurden.