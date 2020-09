Chinas mongolische Minderheit : Bis die Propaganda kommt

In der Inneren Mongolei herrscht Unmut über die neue Sprachenpolitik Pekings. Doch der Propagandaapparat will nicht, dass das nach außen dringt – und versucht, Interviews mit ausländischen Medien zu verhindern. Ein Ortsbesuch.

Die Lehrerin ist gerade dabei, zu erklären, warum sie gegen die neue Sprachenpolitik der chinesischen Regierung ist, als zwei Autos neben ihr auf der Straße halten. Fünf Personen eilen in ihre Richtung. „Interviews sind nicht erlaubt“, sagt ein Mann, der sich als stellvertretender Leiter der lokalen Propagandaabteilung vorstellt. Doch die Frau, die der mongolischen Minderheit angehört, lässt sich nicht einschüchtern. „Das ist kein Interview, wir plaudern nur“, sagt sie. „Aber das ist eine Journalistin“, erwidert der Mann. „Journalisten sagen die Wahrheit“, sagt die Frau trotzig und fügt hinzu: „Um ehrlich zu sein, wir unterstützen eure Politik nicht.“

Der Mann von der Propaganda versucht es mit einer anderen Strategie. „Die Journalistin hat keinen Corona-Test gemacht. Mit ihr zu sprechen ist gefährlich.“ Die fünf Leute haben die Frau inzwischen umrundet und drängen sie in den Hintergrund. Das Gespräch ist beendet.

Die Propagandaleute im Landkreis Hangjin in der chinesischen Region Innere Mongolei tun das, was ihresgleichen in China oft tun. Sie versuchen, Interviews mit ausländischen Medien zu verhindern, damit kein schlechtes Licht auf ihren Landkreis fällt. Doch damit bewirken sie das Gegenteil. Dabei gäbe es durchaus Argumente, mit denen sie die neue Sprachenpolitik verteidigen könnten. Künftig sollen an muttersprachlichen mongolischen Schulen drei Fächer nicht mehr auf Mongolisch, sondern auf Chinesisch unterrichtet werden.

Die Propagandaleute könnten sagen, dass schlechte Chinesischkenntnisse die Jobchancen und die Mobilität der mongolischen Minderheit einschränken. Sie könnten sagen, dass eine Mehrheit der mongolischen Eltern sich genau deshalb schon jetzt für chinesischsprachige Schulen entscheidet. Aber das tun sie nicht. Zu überzeugen gehört nicht zu ihren Aufgaben.

Lügen und absurde Behauptungen

Stattdessen verheddern sie sich in absurden Behauptungen. In China dürften Interviews nur mit Genehmigung der Propagandabehörde geführt werden, lügen sie. Sie versprechen ein Interview mit dem Chef der lokalen Bildungsbehörde, doch vor seinem Büro fällt ihnen plötzlich ein, dass dafür ein Corona-Test im örtlichen Krankenhaus nötig ist. Auf den Hinweis hin, dass sie gar keine Masken tragen, legen alle fünf Begleiter hastig ihre Masken an.

Neben den Leuten von der Propaganda sind auch zwei Frauen vom Amt für die zivilisierte Stadt dabei, die das Gespräch mit dem Handy filmen. Zivilisiert zu sein ist ein Gütesiegel, das in China an Städte vergeben wird, die bestimmte Kriterien erfüllen. Hangjin ist stolz auf sein Siegel und kann schlechte Presse nicht gebrauchen.

Besonders groß ist die Nervosität der Funktionäre am Montagmorgen vor der mongolischen Grundschule. Das neue Schuljahr hätte schon vor einer Woche beginnen sollen. Doch die Eltern weigerten sich kollektiv, ihre Kinder in den Unterricht zu schicken. Viele glauben, dass die Reform nur der Anfang eines Prozesses ist, an dessen Ende ihre Sprache und Schrift aussterben. Alle Eltern wurden in den vergangenen Tagen per Telefon und Hausbesuch ermahnt, eingeschüchtert und beschwichtigt. Den Mitarbeitern aller staatlichen Institutionen wurde mit Jobverlust gedroht, wenn sie ihre Kinder weiter von der Schule fernhalten.