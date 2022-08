China droht den USA : Wem nützt Pelosis Taiwan-Besuch?

Wenige Minuten vor der Landung von Nancy Pelosi auf dem Flughafen in Taipeh meldete das chinesische Staatsfernsehen, dass sich Kampfflugzeuge vom Typ SU-35 auf einem Flug „durch die Taiwan-Straße“ befänden. Ob sie in den taiwanischen Luftraum eindringen würden, war zu dem Zeitpunkt unklar. Das taiwanische Außenministerium teilte fast zeitgleich mit, dass ein „wichtiger Gast“ nach 22.30 Uhr Ortszeit in Taiwan ankommen werde. Außenminister Joseph Wu erwartete die „Sprecherin“ des amerikanischen Repräsentantenhauses am Flughafen. Sein Ministerium übertrug den Empfang live auf Youtube. Millionen Chinesen und Taiwaner hatten ihren Flug aus Malaysia über Trackings-Apps mitverfolgt. An diesem Mittwoch will Pelosi die taiwanische Präsidentin Tsai Ing-wen treffen. Anschließend steht nach lokalen Medienberichten ein Besuch des Parlaments auf der Agenda.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei.



Den ganzen Dienstag über hatten die Vereinigten Staaten und Taiwan jede Bewegung der chinesischen Streitkräfte in der Region genau verfolgt. Die chinesische Luftwaffe beließ es zunächst bei kleineren Provokationen. Ein taiwanischer Regierungsmitarbeiter sagte der „Financial Times“, Militärflugzeuge seien mehrfach in die Nähe der informellen Mittellinie in der Taiwan-Straße geflogen (siehe Karte). Das geschieht selten und ist als Drohung zu verstehen. Eine Verletzung des taiwanischen Luftraums ist es nicht. Ein Teil der Aufmerksamkeit der Militärbeobachter richtet sich nun auf Seegebiete im Südchinesischen Meer und im Golf von Bohai, die das chinesische Militär für den Schiffsverkehr gesperrt hat. Mit der Begründung, dass dort zwischen Dienstag und Samstag militärische Schießübungen stattfinden sollen.